Polonia revocă acordul ce privește funcţionarea ultimului consulat rus de pe teritoriul său, ca represalii după recentul sabotaj feroviar

Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a anunţat miercuri revocarea acordului privind funcţionarea consulatului Federaţiei Ruse din Gdansk (nordul Poloniei), ultimul consulat rus rămas în Polonia, ca represalii pentru recentul sabotaj feroviar, pe care autorităţile de la Varşovia l-au atribuit Rusiei şi l-au descris drept „act de terorism de stat”, relatează agenția de știri EFE.

Potrivit Reuters, Kremlinul şi-a exprimat regretul cu privire la această decizie, transmite Agerpres.

După închiderea consulatului din Poznan, anul trecut şi a consulatului din Cracovia în luna mai a acestui an, consulatul din Gdansk este ultimul consulat rus care încă funcţionează în Polonia, rămânând doar ambasada din Varşovia ca unică reprezentare a Rusiei în ţară.

Într-un discurs în parlament, Sikorski a clarificat că, în ciuda crizei din relaţiile bilaterale, Varşovia „nu intenţionează în prezent să rupă relaţiile diplomatice” cu Moscova.

Ministrul polonez a anunţat, de asemenea, că se va întâlni miercuri seară cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a-l informa despre constatările legate de actele de sabotaj împotriva liniilor feroviare poloneze de weekendul trecut şi că va informa Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene joi.

Potrivit lui Sikorski, explozia de pe o secţiune a liniei Varşovia-Lublin şi tentativa de deraiere a unui tren pe o altă linie „ar fi putut provoca o catastrofă şi moartea a numeroase persoane”.

Aceste acţiuni, a spus el, reiterând declaraţiile anterioare ale guvernului său, au fost efectuate cu sprijinul „unei ţări străine care a trimis sabotori bine antrenaţi”, pe care ministrul i-a identificat drept „posibil GRU”, serviciul de informaţii militare rus.

Ministrul de externe polonez a avertizat, de asemenea, împotriva „tsunamiului de dezinformare” despre care a spus că are loc în Polonia cu privire la Rusia şi Ucraina şi a subliniat că „agresiunile ne obligă să discernem cine este inamicul”.

Sikorski a declarat că decizia privind închiderea consulatului „va fi comunicată părţii ruse printr-o notă oficială în următoarele ore”.

Marţi, prim-ministrul polonez Donald Tusk a afirmat că forţele de securitate poloneze au identificat doi cetăţeni ucraineni colaboratori ai serviciilor de informaţii ruse ca fiind autorii atacului.

El a afirmat că ambii au intrat în Polonia din Belarus în toamna acestui an şi, după ce au comis actele de sabotaj, au fugit înapoi în Belarus prin punctul de trecere a frontierei de la Terespol.

Kremlinul a transmis miercuri că regretă decizia Varşoviei de a revoca acordul privind funcţionarea ultimului consulat operaţional al Rusiei în Polonia, la Gdansk, o decizie pe care o consideră drept o lipsă de bun simţ, relatează Reuters.

„Relaţiile cu Polonia s-au deteriorat complet. Aceasta este probabil o manifestare a acestei deteriorări – dorinţa autorităţilor poloneze de a reduce la zero orice posibilitate de relaţii consulare sau diplomatice. Nu putem decât să exprimăm regret aici… Acest lucru nu are nicio legătură cu bunul simţ”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, atunci când a fost întrebat despre această decizie.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia va reduce prezenţa diplomatică şi consulară a Poloniei în ţară în replică la decizia Poloniei.