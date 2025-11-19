În Harghita a nins, pentru prima dată, în acest sezon, și s-a depus strat consistent de zăpadă / Se circulă în condiții de iarnă în județ

Prima ninsoare semnificativă din acest sezon a fost în cursul nopţii de marţi spre miercuri în municipiul Miercurea-Ciuc şi în staţiunea Harghita-Băi, unde stratul de zăpadă a ajuns şi la zece centimetri. Ninsori au fost semnalate în tot judeţul Harghita, iar drumarii au acţionat pentru curăţarea șoselelor, potrivit Agerpres.

„A sosit prima ninsoare semnificativă din acest an. La Miercurea-Ciuc s-a depus un strat de zăpadă de cinci centrimetri, iar la Harghita-Băi, opt-zece centimetri. Deszăpezirea se desfăşoară în mod continuu. La Miercurea-Ciuc, în timpul nopţii au lucrat patru pluguri de zăpadă, două utilaje pentru trotuare şi 20 de angajaţi, fiind împrăştiate 25 de tone de material antiderapant pe drumuri şi trotuare’, se arată într-o postare de pe Facebook a viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, Bors Béla.

Totodată, acesta precizează că, în localitatea Harghita-Băi, care aparţine administrativ de Miercurea-Ciuc, se lucrează la capacitate maximă.

„Un plug de zăpadă este în teren, iar până acum au fost împrăştiate trei tone de material antiderapant”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

Sursa citată menţionează că traseul utilajelor de deszăpezire poate fi urmărit în timp real pe platforma online dedicată, iar sesizările sunt preluate non-stop de către angajaţii Eco-Csík, firma care asigură deszăpezirea, la numărul de telefon 0755-520515.

Bors Béla a declarat, pentru AGERPRES, că pentru evitarea oricăror probleme în trafic, şoferii sunt rugaţi să conducă preventiv şi să-şi echipeze vehiculele pentru circulaţia pe timp de iarnă.

De asemenea, ninsori s-au înregistrat în tot judeţul, cu precădere pe drumurile din zonele montane, iar drumarii au acţionat pentru curăţarea carosabilului.

Purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului Harghita, Adrian Pănescu, a precizat că, în ceea ce priveşte drumurile naţionale, circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă pe DN 13B (Praid – Bucin – Gheorgheni), DN 11B (Casin – Cozmeni) şi DN 12C (Gheorgheni – Lacu Roşu), unde stratul de zăpadă frământată tratată cu sare ajunge până la trei centimetri.

În intervalul 0:00 – 6:00 s-au consumat 250 de tone de sare, iar în teren au acţionat 18 utilaje.

Adrian Pănescu a mai arătat că s-a intervenit pentru deszăpezire şi pe drumurile judeţene din zonele montane, acolo unde s-au semnalat ninsori în timpul nopţii.