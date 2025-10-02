G4Media.ro
VIDEO Ninge abundent DN 7A, în zona Obârşia Lotrului / Recomandările drumarilor

VIDEO Ninge abundent DN 7A, în zona Obârşia Lotrului / Recomandările drumarilor

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, joi seară, că se intervine pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, unde ninge abundent, transmite News.ro.

”Ninsoare pe DN 7A! Pe DN 7A, zona Obârşia Lotrului, ninge abundent şi se înregistrează vânt puternic. SDN Vâlcea acţionează permanent pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de iarnă”, a transmis, joi seară, DRDP Craiova.

Drumarii recomandă şoferilor să nu circule pe sectoarele de drumuri unde se înregistrează ninsori dacă nu au autoturismele echipate corespunzător pentru iarnă.

Meteorologii anunţă că, până sâmbătă dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece şi se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

De joi seară, judeţele Olt şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de ploi abundente, cantităţile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte judeţe din jumătatea de sud a ţării vor fi sub Coduri portocaliu şi galben de ploi.

Totodată, va fi Cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei, nouă judeţe şi Capitala fiind sub avertizare Cod portocaliu. Alte avertizări Cod galben şi portocaliu de ninsori vizează estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, respectiv zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov.


