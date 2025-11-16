VIDEO Cum arată Edificiul Roman cu Mozaic vechi de peste 2000 de ani, după reabilitarea cu fonduri UE care a durat 7 ani / Intrare gratuită până la sfârșitul anului

Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța a fost redeschis, de Ziua Dobrogei, după 7 ani de la semnarea contractului pentru reabilitare. Monumentul istoric va putea fi vizitat gratuit până la sfârșitul anului, a declarat directoarea Muzeului de Istorie și Arheologie, Delia Cornea.

“Am ajuns în acest moment fericit să deschidem Edificiul Roman în condiții tehnice foarte bune. Climatizarea și tot ce înseamnă infrastructură este modernizată. Muzeul nostru derulează în prezent un alt proiect, cu finanțarea Institutului Național al Patrimoniului, prin care încercăm să-l punem în valoare mai bine”, a spus directorul muzeului.

Totodată, vineri, de Ziua Dobrogei, a fost deschisă expoziția “𝐀𝐫𝐭𝐚 𝐦𝐨𝐳𝐚𝐢𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜 𝐬̦𝐢 𝐛𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧. 𝐌𝐎𝐙𝐀𝐈𝐊𝐎𝐍. 𝐒̦𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐚”, organizată de Secția Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, potrivit reprezentanților Muzeului de Istorie din Constanța.

“Expoziția reunește 30 de lucrări realizate în tehnica mozaicului, cu piatră naturală, după teme de studiu inspirate de arta antică și cea bizantină. În suita de lucrări prezentate se regăsește și o temă de licență concepută pe baza motivelor și simbolurilor descoperite la Tomis (autor Vasile Sârb)”, arată muzeul.

