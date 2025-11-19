Record de dezertări în Ucraina într-o singură lună: 21.000 de recruți fug înainte de a ajunge pe front

Tot mai mulți tineri ucraineni aleg să nu lupte în războiul împotriva Rusiei. Ultimele cifre privind dezertările au stârnit alarme cu privire la o situație care era deja familiară, dar care a atins acum un nou nivel. Până în prezent, în acest an, au fost înregistrate mai multe cazuri decât în ​​întreaga perioadă 2022-2024, cu un record de peste 21.000 de dezertări luna trecută, transmite publicația spaniolă La Razon, citată de Rador.

De la începutul invaziei în 2022, au fost înregistrate peste 280.000 de dezertări din forțele armate ucrainene sau absențe nejustificate din unitățile militare, potrivit Parchetului General din Kiev.

„The Times” relatează că patru din cinci recruți ucraineni dezertează din centrele de antrenament militar. Rata dezertării, citată de Roman Kostenko, secretarul comisiei parlamentare pentru securitate, apărare și informații, reflectă o deteriorare profundă a capacității țării de a-și menține forța militară în fața expansiunii rusești.

„În curând vor fi tot atât de mulți dezertori cât soldați activi”, a declarat Kostenko, subliniind că statul „nu face nimic” pentru a limita fenomenul sau pentru a crea condiții care ar descuraja dezertarea.

Valul de dezertări contrastează puternic cu lungile cozi de voluntari înregistrate în primele luni ale invaziei rusești din 2022. Mulți dintre primii recruți au murit, mulți alții au fost răniți sau au rămas cu cicatrici emoționale, lăsând un gol greu de umplut în unitățile din prima linie.

Nemulțumirea tinerilor ucraineni coincide cu un moment deosebit de delicat pe câmpul de luptă. Trupele lui Vladimir Putin sunt pe punctul de a captura Pokrovsk, un oraș strategic din Donețk, a cărui cădere ar avea implicații serioase pentru apărarea Ucrainei în est, datorită rolului său de nod de transport.

În plus, Rusia își continuă avansul lent, dar constant, în Harkiv și Zaporijjia, intensificându-și simultan atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene înainte de iarnă.

Autoritățile ucrainene insistă că nu toate statisticile reflectă cazurile reale de dezertare: unii soldați au fost numărați de mai multe ori sau sunt încă dispăruți în acțiune.

Oleksandr Fedienko, un deputat din partidul lui Zelenski, estimează că până la jumătate din înregistrări ar putea fi duplicate sau înregistrări multiple. Dar chiar dacă aceste cazuri ar fi ignorate, cifrele arată în continuare un colaps al sistemului de recrutare și retenție militară, potrivit ziarului menționat anterior.

Dezertarea în Ucraina poate duce la până la 12 ani de închisoare în timpul legii marțiale, iar absenteismul poate duce la până la 10 ani. „The Times” relatează că doar 5% din cazuri ajung în instanță, conform datelor citate de analistul militar Oleksandr Kovalenko.

După sute de mii de morți în rândurile ucrainene, guvernul nu a reușit să facă viața militară atractivă. În trecut, a folosit tactici de recrutare care includ arestări stradale de către ofițeri recrutați, ceea ce a generat o nemulțumire publică larg răspândită. Conform legii marțiale, oricine este mobilizat trebuie să rămână în armată până la sfârșitul războiului.

Reformele introduse de Zelenski în august permit tinerilor sub 23 de ani să părăsească țara. Această măsură a avut scopul de a împiedica familiile să își trimită copiii în străinătate înainte ca aceștia să împlinească 18 ani, dar realitatea este că rezultatul a fost un exod al tinerilor.

Potrivit poliției de frontieră poloneze, așa cum a informat ziarul „Politico”, aproximativ 100.000 de tineri ucraineni au părăsit țara în ultimele trei luni, majoritatea îndreptându-se spre Germania prin Polonia.

Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat recent pe Zelenski să ia măsuri pentru a reduce exodul tinerilor, avertizând că afluxul de refugiați de vârstă militară alimentează partidele anti-imigrație precum AfD. În Polonia, ministrul de Externe Radoslaw Sikorski a sugerat suspendarea ajutorului acordat ucrainenilor de vârstă militară pentru a-i stimula să se întoarcă în armată.

În total, peste 250.000 de anchete penale au fost deschise din 2022 pentru cazuri de dezertare și absență fără permisiune, potrivit „Ukrainska Pravda”, care citează cifre oficiale. Combinația dintre dezertările în masă, oboseala constantă, recrutarea forțată și exodul tinerilor creează o imagine critică care, potrivit „The Times”, amenință capacitatea Ucrainei de a susține războiul în lunile următoare.

Traducerea Rador: Rodezia Costea