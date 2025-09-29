G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Primul mare eșec al lui Serghei Kirienko, omul pus de Putin să…

serghei kirienko si vladimir lenin
Foto: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Primul mare eșec al lui Serghei Kirienko, omul pus de Putin să gestioneze ”dosarul” Republica Moldova

Analize29 Sep • 350 vizualizări 0 comentarii

Victoria categorică a partidului pro-european de guvernământ PAS în alegerile parlamentare de duminică cu peste 50% din voturi și înfrângerea fără drept de apel a partidelor pro-ruse consfințește continuarea drumului european al Republicii Moldova, dar și primul mare eșec pentru Serghei Kirienko, omul pe care dictatorul Vladimir Putin l-a ales să gestioneze ”dosarul” Republica Moldova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Kirienko l-a înlocuit în această poziție pe fostul număr doi din administraţia prezidenţială, Dmitri Kozak, autorul strategiilor rusești din ultimele două decenii de subordonare politică a Republicii Moldova.

Kozak a ieșit din grațiile lui Putin și a demisionat din funcția de la Kremlin în urmă cu două săptămâni pentru că s-a opus războiului din Ucraina.

Dmitri Kozak a fost autorul faimosului ”plan Kozak” de federalizare a Republicii Moldova, respins în ultimul moment de președintele de atunci de la Chișinău, Vladimir Voronin. Planul prevedea, printre alte chestiuni respinse puternic de populație, și staționarea trupelor rusești pe teritoriul Moldovei, ceea ce însemna o ocupație de facto.

Serghei Kirienko, prim-adjunct al şefului de cabinet al lui Vladimir Putin, a susținut puternic războiul din Ucraina și, încet-încet, a intrat în grațiile dictatorului rus, după cum au scris atât presa rusă independentă, cât și New York Times.

O mare parte din responsabilităţile lui Kozak în relaţiile cu unele părţi ale fostei Uniuni Sovietice, precum Moldova şi regiunile separatiste din Georgia, au fost preluate de Serghei Kirienko, au declarat surse din interiorul Kremlinului şi oficiali americani.

În timp ce Kozak a condus negocierile cu Ucraina până la invazia din februarie 2022, Kirienko a devenit reprezentantul Kremlinului în regiunile ocupate de Rusia.

Andrei Curăraru, expert în politici publice la WatchDog Moldova, a explicat într-o analiză pentru portalul IPN care a fost rolul jucat de Serghei Kirienko în relația cu Republica Moldova:

”Este o piesă nouă pe tabla de joc a influenței ruse. Dacă ar fi să folosim o metaforă de șah: Kirienko, omul de la Kremlin care gestionează aceste operațiuni, e regele. Ilan Șor – regina: mobil, imprevizibil, cu atacuri rapide și haotice. Șor controlează atât partide oficiale, cât și unele paravan – unele sunt pioni de sacrificiu, altele se comportă ca nebuni: imprevizibile și periculoase”, a spus expertul moldovean.

Sorin Ioniță, analist la Expert Forum și editorialist G4Media, l-a numit pe Kirienko, adjunct al şefului cancelariei prezidenţiale a Rusiei, ”unul din cele mai sinistre şi eficiente personaje din jurul lui Putin”.

Publicația rusă independentă Meduza a relatat că Serghei Kirienko i-a propus lui Putin să fie numit singurul intermediar al Administrației Prezidențiale cu spațiul post-sovietic. Președintele a fost probabil de acord și, la sfârșitul lunii august 2025, a desființat departamentele Kremlinului pentru relații interregionale și culturale cu țările străine și pentru cooperare transfrontalieră. El i-a dat instrucțiuni lui Anton Vaino, șeful Administrației Prezidențiale, să creeze în locul lor un departament unificat pentru parteneriate strategice care să-i raporteze direct lui Kirienko.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un manifest pentru partidul german de extremă dreapta AfD a fost redactat la Kremlin – dezvăluire Der SPiegel

Analize28 Apr 2024
0 comentarii
foto: Kremlin.ru

Serghei Kirienko, adjunctul șefului de cabinet al lui Putin, vizitează Hersonul controlat de Rusia

Analize28 Oct 2022
0 comentarii
foto: Kremlin.ru

Dmitri Medvedev nu are nicio șansă să-i ia locul lui Putin (șeful serviciilor militare de informații din Ucraina)

Analize25 Oct 2022
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.