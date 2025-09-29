Primul mare eșec al lui Serghei Kirienko, omul pus de Putin să gestioneze ”dosarul” Republica Moldova

Victoria categorică a partidului pro-european de guvernământ PAS în alegerile parlamentare de duminică cu peste 50% din voturi și înfrângerea fără drept de apel a partidelor pro-ruse consfințește continuarea drumului european al Republicii Moldova, dar și primul mare eșec pentru Serghei Kirienko, omul pe care dictatorul Vladimir Putin l-a ales să gestioneze ”dosarul” Republica Moldova.

Kirienko l-a înlocuit în această poziție pe fostul număr doi din administraţia prezidenţială, Dmitri Kozak, autorul strategiilor rusești din ultimele două decenii de subordonare politică a Republicii Moldova.

Kozak a ieșit din grațiile lui Putin și a demisionat din funcția de la Kremlin în urmă cu două săptămâni pentru că s-a opus războiului din Ucraina.

Dmitri Kozak a fost autorul faimosului ”plan Kozak” de federalizare a Republicii Moldova, respins în ultimul moment de președintele de atunci de la Chișinău, Vladimir Voronin. Planul prevedea, printre alte chestiuni respinse puternic de populație, și staționarea trupelor rusești pe teritoriul Moldovei, ceea ce însemna o ocupație de facto.

Serghei Kirienko, prim-adjunct al şefului de cabinet al lui Vladimir Putin, a susținut puternic războiul din Ucraina și, încet-încet, a intrat în grațiile dictatorului rus, după cum au scris atât presa rusă independentă, cât și New York Times.

O mare parte din responsabilităţile lui Kozak în relaţiile cu unele părţi ale fostei Uniuni Sovietice, precum Moldova şi regiunile separatiste din Georgia, au fost preluate de Serghei Kirienko, au declarat surse din interiorul Kremlinului şi oficiali americani.

În timp ce Kozak a condus negocierile cu Ucraina până la invazia din februarie 2022, Kirienko a devenit reprezentantul Kremlinului în regiunile ocupate de Rusia.

Andrei Curăraru, expert în politici publice la WatchDog Moldova, a explicat într-o analiză pentru portalul IPN care a fost rolul jucat de Serghei Kirienko în relația cu Republica Moldova:

”Este o piesă nouă pe tabla de joc a influenței ruse. Dacă ar fi să folosim o metaforă de șah: Kirienko, omul de la Kremlin care gestionează aceste operațiuni, e regele. Ilan Șor – regina: mobil, imprevizibil, cu atacuri rapide și haotice. Șor controlează atât partide oficiale, cât și unele paravan – unele sunt pioni de sacrificiu, altele se comportă ca nebuni: imprevizibile și periculoase”, a spus expertul moldovean.

Sorin Ioniță, analist la Expert Forum și editorialist G4Media, l-a numit pe Kirienko, adjunct al şefului cancelariei prezidenţiale a Rusiei, ”unul din cele mai sinistre şi eficiente personaje din jurul lui Putin”.

Publicația rusă independentă Meduza a relatat că Serghei Kirienko i-a propus lui Putin să fie numit singurul intermediar al Administrației Prezidențiale cu spațiul post-sovietic. Președintele a fost probabil de acord și, la sfârșitul lunii august 2025, a desființat departamentele Kremlinului pentru relații interregionale și culturale cu țările străine și pentru cooperare transfrontalieră. El i-a dat instrucțiuni lui Anton Vaino, șeful Administrației Prezidențiale, să creeze în locul lor un departament unificat pentru parteneriate strategice care să-i raporteze direct lui Kirienko.