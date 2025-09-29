Regiunea spaniolă Valencia, plasată sub cod roşu din cauza ploilor abundente / Provincia a fost devastată în 2024 de inundații devastatoare, soldate cu 235 de morți

Regiunea Valencia din estul Spaniei a fost plasată sub incidenţa unui cod roşu de precipitaţii abundente, a anunţat agenţia spaniolă de meteorologie, care avertizează cu privire la existenţa „unui pericol extraordinar” şi se teme de noi inundaţii, la 11 luni după cele din 29 octombrie 2024, care au făcut 235 de victime omeneşti, informează luni agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Pericol extraordinar în provinciile Tarragona, Castellon şi Valecia pentru după-amiaza şi seara de duminică, precum şi pentru luni”, a anunţat Agenţia naţională de meteorologie din Spania (AEMET) pe reţeaua de socializare X, evocând posibile „inundaţii şi viituri pe cursurile de apă”.

Prim-ministrul Pedro Sanchez a făcut apel la vigilenţă într-un mesaj distribuit pe aceeaşi reţea de socializare, îndemnând populaţia să respecte recomandările formulate de Protecţia Civilă şi serviciile de urgenţă.

Şcolile şi liceele vor rămâne închise luni în oraşul Valencia, a anunţat Primăria locală, care a decretat, de asemenea, închiderea bibliotecilor municipale, precum şi a parcurilor, grădinilor publice, pieţelor şi cimitirelor pentru întreaga zi de luni.

Duminică după-amiază, toţi localnicii din zonele de coastă au primit un SMS de atenţionare care îi îndemna la „vigilenţă maximă din cauza alertelor meteo, care intrau în vigoare începând de la ora locală 20:00 (duminică) pe litoralul nordic din Castellon şi de la ora locală 04:00 (luni) pe litoralul din Valencia”, au precizat serviciile de urgenţă.

Inundaţiile din octombrie 2024 au fost provocate de ploi extrem de abundente, consecinţă a fenomenului denumit „picătura rece” (depresiune izolată de înaltă altitudine, destul de frecventă în timpul toamnei pe coasta mediteraneeană spaniolă – n.red.), ale cărui efecte au fost stimulate de schimbările climatice şi de urbanizarea importantă a zonelor afectate.

Catastrofa de anul trecut a stârnit furia sinistraţilor, care au criticat modul în care au fost gestionate alertele sistemului de avertizare a populaţiei şi misiunile de ajutorare, pe fondul polemicilor dintre guvernul central de la Madrid, care este de stânga, şi autorităţile regionale din regiunea Valencia, care sunt de dreapta, privind competenţele fiecăreia dintre cele două entităţi în aceste domenii.

De atunci, locuitorii organizează cu regularitate manifestaţii în care îi reproşează executivului regional că nu i-a avertizat suficient de devreme cu privire la pericolul reprezentat de acele ploi torenţiale.