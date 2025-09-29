VIDEO Emma Răducanu, prăbușire inexplicabilă: A ratat trei mingi de meci și a cedat decisivul cu 6-0 la WTA Beijing

Emma Răducanu a avut parte de un meci teribil la Beijing, competiție de categorie WTA 1000 unde britanica a fost eliminată în turul al doilea după ce a ratat trei mingi de meci cu Jessica Pegula (scor 6-3, 6-7(9), 0-6).

Cap de serie 30 la Beijing, Emma a început mai bine meciul cu Pegula, a câștigat primul set, scor 6-3, iar mai apoi a dus duelul în tiebreak-ul setului al doilea.

Jucătoarea cu origini românești a avut chiar trei mingi de meci, dar din păcate nu a putut închide duelul (manșa i-a revenit americancei Pegula cu 11-9).

În decisiv, Emma nu a mai contat practic, britanica căzând din punct de vedere mental după ce a ratat cele trei mingi de meci.

Pegula, cap de serie 5, s-a impus cu un neverosimil 6-0, iar partida s-a încheiat după două ore și 22 de minute de joc.

Rezumatul partidei dintre Jessica Pegula și Emma Răducanu

Turneul de la Beijing (China Open) este dotat cu premii totale în valoare de 1,1 milioane de dolari, iar campioana en-titre este Coco Gauff (titlu cucerit în 2024).