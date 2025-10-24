G4Media.ro
Turneul Campioanelor 2025: Cele opt jucătoare calificate și povestea revenirii Elenei Rybakina

Elena Rybakina este campioană de Grand Slam, titlu cucerit la Wimbledon în 2022. A fost cel mai sus pe locul 3 WTA.
Elena Rybakina / Sursa foto: captură YouTube

Sportz24 Oct • 1.067 vizualizări 0 comentarii

Elena Rybakina a întregit lista jucătoarelor calificate la Turneul Campioanelor, ediția din 2025. Tabloul de concurs de simplu este complet pentru competiția care va avea loc la Riad în perioada 1-8 noiembrie.

În urma calificării în semifinalele de la Tokyo Open (WTA 500), Rybakina a adunat punctele necesare pentru a fi matematic calificată la Turneul Campioanelor.

Campioană la Wimbledon în 2022, Rybakina (26 de ani) „își face loc” pe tabloul de concurs de la Riad.

În acest sezon, Elena are 51 de victorii și 19 înfrângeri. A adunat doar din premiile din tenis suma de $3.162.532.

Are două titluri WTA în acest an (Strasbourg și Ningbo), în timp ce la Grand Slam-uri a avut următoarele rezultate:

  • Australian Open: turul patru
  • Roland Garros: turul patru
  • Wimbledon: turul trei
  • US Open: turul patru.

Competiția din Arabia Saudită va aduce la start cele mai bune și în formă jucătoare de tenis din lume. Rybakina completează astfel tabloul de gală de la Riad:

  • Aryna Sabalenka
  • Iga Swiatek
  • Coco Gauff
  • Amanda Anisimova
  • Jessica Pegula
  • Madison Keys
  • Jasmine Paolini
  • Elena Rybakina.

Este un mix între continuitate și elite.

Cinci jucătoare revin la WTA Finals pentru al treilea an consecutiv: Sabalenka, Swiatek, Gauff, Pegula și Rybakina. Avem de-a face cu un nucleu dur care a dominat tenisul feminin în ultimii ani.

Ajunsă ultima pe tabloul de concurs de la Riad, Rybakina speră ca în acest an să depășească în premieră faza grupelor.

„Am muncit mult pentru a reveni la nivelul cel mai înalt. Sper ca la Riad să joc fără presiune și să pot arăta cel mai bun tenis al meu”, a spus kazaha după meciul din Tokyo.

Competiția de la Riad se anunță extrem de interesantă: Sabalenka și Swiatek sunt marile favorite, Gauff este într-un proces de plină ascensiune, iar Rybakina în revenire de formă.

De asemenea, celelalte jucătoare au ajuns la WTA Finals grație rezultatelor foarte bune din acest sezon 2025.

Totul este pregătit pentru meciuri spectaculoase și un turneu care să atragă mulți fani.

WTA Finals 2025

  • Dată de desfășurare: 1-8 noiembrie
  • Ediția cu numărul 54
  • Se va juca pe hard indoor
  • Locație: Riad, Arabia Saudită
  • Sală: King Saud University Indoor Arena
  • Campioana en-titre: Coco Gauff.

