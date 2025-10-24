Turneul Campioanelor 2025: Cele opt jucătoare calificate și povestea revenirii Elenei Rybakina

Elena Rybakina a întregit lista jucătoarelor calificate la Turneul Campioanelor, ediția din 2025. Tabloul de concurs de simplu este complet pentru competiția care va avea loc la Riad în perioada 1-8 noiembrie.

În urma calificării în semifinalele de la Tokyo Open (WTA 500), Rybakina a adunat punctele necesare pentru a fi matematic calificată la Turneul Campioanelor.

Campioană la Wimbledon în 2022, Rybakina (26 de ani) „își face loc” pe tabloul de concurs de la Riad.

În acest sezon, Elena are 51 de victorii și 19 înfrângeri. A adunat doar din premiile din tenis suma de $3.162.532.

Are două titluri WTA în acest an (Strasbourg și Ningbo), în timp ce la Grand Slam-uri a avut următoarele rezultate:

Australian Open: turul patru

Roland Garros: turul patru

Wimbledon: turul trei

US Open: turul patru.

🚨 #BreakingNews 🚨 @sportstarweb Elena Rybakina clinches the eighth and last spot at next month’s WTA Finals by beating Victoria Mboko 6-3, 7-6(4) in the quarterfinals of the WTA 500 event in Tokyo. Details ⬇️https://t.co/oiEVrlj1CGpic.twitter.com/khvMEadlg7 Grab #amazon #dea… — Instant News ™ (@InstaBharat) October 24, 2025

Competiția din Arabia Saudită va aduce la start cele mai bune și în formă jucătoare de tenis din lume. Rybakina completează astfel tabloul de gală de la Riad:

Aryna Sabalenka

Iga Swiatek

Coco Gauff

Amanda Anisimova

Jessica Pegula

Madison Keys

Jasmine Paolini

Elena Rybakina.

2025 WTA Finals: Aryna Sabalenka

Miami, Madrid, USO 🏆 Iga Swiatek

Wimbledon, Cincy 🏆 Coco Gauff

RG, Wuhan🏆 Amanda Anisimova

Doha, Beijing 🏆 Jessica Pegula

Charleston, Bad Homburg🏆 Madison Keys

AO, Adelaide🏆 Jasmine Paolini

Rome🏆 Elena Rybakina

Strasbourg, Ningbo🏆 pic.twitter.com/CVPGujsyRS — Tennis Updates (@TennisUpdates25) October 24, 2025

Este un mix între continuitate și elite.

Cinci jucătoare revin la WTA Finals pentru al treilea an consecutiv: Sabalenka, Swiatek, Gauff, Pegula și Rybakina. Avem de-a face cu un nucleu dur care a dominat tenisul feminin în ultimii ani.

Ajunsă ultima pe tabloul de concurs de la Riad, Rybakina speră ca în acest an să depășească în premieră faza grupelor.

„Am muncit mult pentru a reveni la nivelul cel mai înalt. Sper ca la Riad să joc fără presiune și să pot arăta cel mai bun tenis al meu”, a spus kazaha după meciul din Tokyo.

Competiția de la Riad se anunță extrem de interesantă: Sabalenka și Swiatek sunt marile favorite, Gauff este într-un proces de plină ascensiune, iar Rybakina în revenire de formă.

De asemenea, celelalte jucătoare au ajuns la WTA Finals grație rezultatelor foarte bune din acest sezon 2025.

Totul este pregătit pentru meciuri spectaculoase și un turneu care să atragă mulți fani.

WTA Finals 2025