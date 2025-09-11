Cod galben de inundaţii în 9 judeţe ale ţării / Hidrologii anunţă scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Hidrologii au emis, joi, o avertizare cod galben de inundaţii pentru 9 judeţe ale ţării, fiind anunţate scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”În cursul zilei de astăzi, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a actualizat Codul Galben, ca urmare a situaţiei hidrometeorologice actuale şi a prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore. Acesta este valabil începând de astăzi, 11 septembrie, de la ora 12:00, până mâine, la aceeaşi oră”, anunţă, joi, hidrologii.

Potrivit acestora, avertizarea vizează râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Arad, Hunedoara şi Alba.

”Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie”, a mai transmis instituţia.

În acest context populaţia este sfătuită să manifeste prudenţă, să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă aflate sub incidenţa codului hidrologic, să nu traverseze poduri improvizate sau zone inundabile şi să ia măsuri pentru protejarea bunurilor personale.

De asemenea, este recomandată respectarea instrucţiunilor transmise de autorităţile locale şi menţinerea unei informări permanente privind evoluţia situaţiei hidrologice.