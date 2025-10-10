Meteorologii anunţă vânt puternic în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură / La peste 1.700 de metri altitudine, vântul va sufla cu 120 de kilometri la oră / Cod galben în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Meteorologii anunţă, vineri, vânt puternic în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură, unde rafalele ajung la 90 de kilometri la oră. La munte, la peste 1.700 de metri altitudine, vântul va sufla cu 120 de kilometri la oră. A fost emisă o avertizare cod galben pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit ANM, vineri, până la ora 23.00, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Până la ora 18.00, este cod galben pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei.

”Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h şi izolat 70 km/h”, au transmis meteoroologii.

Potrivit acestora, intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) şi sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.