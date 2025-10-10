G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Meteorologii anunţă vânt puternic în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură…

vant puternic, cod galben
sursa foto: Unsplash/ Mark König

Meteorologii anunţă vânt puternic în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură / La peste 1.700 de metri altitudine, vântul va sufla cu 120 de kilometri la oră / Cod galben în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei

Articole10 Oct 0 comentarii

Meteorologii anunţă, vineri, vânt puternic în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură, unde rafalele ajung la 90 de kilometri la oră. La munte, la peste 1.700 de metri altitudine, vântul va sufla cu 120 de kilometri la oră. A fost emisă o avertizare cod galben pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit ANM, vineri, până la ora 23.00, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Până la ora 18.00, este cod galben pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei.

”Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h şi izolat 70 km/h”, au transmis meteoroologii.

Potrivit acestora,  intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) şi sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Avertizări cod galben şi cod portocaliu de viituri, pe râuri din 25 de judeţe, de joi după-amiaza

Articole1 Oct • 513 vizualizări
0 comentarii

VREMEA Alerte cod galben şi cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale ce pot ajunge la 70 km/h, şi ploi în 13 judeţe şi în Bucureşti, joi şi vineri

Articole1 Oct • 2.533 vizualizări
0 comentarii

Cod galben de vânt puternic, miercuri, în Mehedinţi şi Dolj/ Alte 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei vor fi joi sub Cod galben privind intensificări ale vântului/ În Capitală, vremea se răceşte

Articole17 Sep 2025 • 195 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.