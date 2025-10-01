VREMEA Alerte cod galben şi cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale ce pot ajunge la 70 km/h, şi ploi în 13 judeţe şi în Bucureşti, joi şi vineri
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ploi şi intensificări ale vântului, ce vizează 13 judeţe şi municipiul Bucureşti, pe parcursul zilelor de joi şi vineri.
Potrivit meteorologilor, în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 10:00, va fi Cod galben de ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei şi în sudul Banatului, iar cantităţile de apă vor fi de 25 – 35 l/mp şi local de 40 – 50 l/mp, transmite Agerpres.
De asemenea, în acelaşi interval de referinţă va fi în vigoare un Cod portocaliu similar pe raza judeţelor Mehedinţi, Dolj, Olt, Vâlcea şi Gorj, unde va ploua important cantitativ şi se vor acumula cantităţi de apă de 50 – 70 l/mp.
În acelaşi timp, un Cod galben de intensificări ale vântului va viza, joi şi vineri, zone din Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi din sudul Moldovei, unde rafalee vor ajunge 50 – 70 km/h.
Totodată, în perioada 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 10:00, o avertizare Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului va afecta judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Buzău, Ilfov, zona de litoral a judeţului Constanţa şi Municipiul Bucureşti. În aceste areale, vântul va avea intensificări susţinute, cu rafale de 70 – 85 km/h.
