Temperaturi maxime de 13-15 grade în majoritatea regiunilor din țară, în această săptămână

Temperaturile maxime nu vor mai depăşi 15 grade în această săptămână în majoritatea regiunilor, valori mai mari fiind înregistrate în Banat, unde vremea va deveni caldă pentru această perioadă, transmite Agerpres.

Pentru săptămâna următoare meteorologii anunţă că gradul de incertitudine al prognozei este foarte ridicat însă, cel mai probabil, va fi o alternanţă de zile reci şi calde.

Potrivit prognozei pentru intervalul 10 – 23 noiembrie 2025, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie, în Banat, până în data de 15 noiembrie, valorile termice diurne vor fi în creştere, media maximelor urmând să atingă, de la 12 grade, la aproximativ 16…17 grade, iar vremea va deveni caldă pentru această perioadă. Media minimelor termice, însă, va scădea de la 7 grade, la 1…3 grade.

Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, va urma o alternanţă de zile reci şi calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de-a doua jumătăţi a lunii noiembrie.

Va ploua în prima zi de prognoză şi după data de 15 noiembrie.

În Crişana, media maximelor termice va fi în creştere, de la 11 grade în prima zi, până în jurul a 15 grade în data de 15 noiembrie. În acelaşi interval de timp, temperaturile minime se vor situa, în medie, în general între 2 şi 4 grade. Ulterior, cel mai probabil, va urma o alternanţă de zile reci şi calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice perioadei, subliniază meteorologii.

Va ploua în prima zi de prognoză şi temporar după data de 15 noiembrie.

În Transilvania, în prima săptămână, media maximelor termice se va situa în general între 11 şi 13 grade, iar a minimelor va scădea de la 7 grade în prima noapte, până în jurul valorii de -2 grade în ultimele. Ulterior, cel mai probabil, va urma o alternanţă de zile reci şi calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice.

Temporar vor fi precipitaţii la începutul intervalului şi după data de 15 noiembrie.

În Maramureş, până la mijlocul lunii noiembrie, valorile termice diurne vor fi în creştere, media maximelor urmând să atingă, de la 10 grade, la aproximativ 13…14 grade, iar vremea va deveni caldă pentru această perioadă. Media minimelor termice, însă, va scădea de la 5 grade, până în jurul valorii de 0 grade. Ulterior, cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât şi sub mediile climatologice normale.



Precipitaţii sunt prognozate local în primele zile şi pe arii mai extin se şi mai intense după data de 15 noiembrie.

În Moldova, până spre finalul primei săptămâni de prognoză, media maximelor termice se va situa în general între 11 şi 13 grade, iar a minimelor va scădea de la 8 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele. Ulterior, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăţi a lunii noiembrie.

Temporar vor fi precipitaţii în primele zile ale intervalului şi din nou, începând cu data de 16 noiembrie.

În Dobrogea, până în data de 13 noiembrie se va răci, media maximelor va scădea de la 18 la 13 grade, iar a minimelor de 13 la 5 grade. În următoarele două zile se va încălzi uşor, ulterior gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, urmând să se succeadă zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de-a doua jumătăţi a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în primele zile şi din nou după data de 16 noiembrie.

În Muntenia, valorile termice diurne nu vor avea variaţii semnificative până în data de 15 noiembrie, iar media maximelor va fi în general de 13…14 grade. În acelaşi timp, media temperaturilor minime va scădea de la 10 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele. Ulterior, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de-a doua jumătăţi a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în primele zile şi din nou după data de 16 noiembrie.

În Oltenia, în prima săptămână, media maximelor termice se va situa în general între 12 şi 15 grade, iar a minimelor va scădea de la 10 grade în prima noapte, până spre 1…2 grade în următoarele. Ulterior, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice datei din calendar.

Temporar va ploua în prima zi şi după data de 16 noiembrie.

La munte, vremea va fi schimbătoare. Vor fi alternanţe de zile reci şi zile mai plăcute termic, în general, media maximelor termice urmând să se situeze între 4 şi 10 grade, iar a minimelor în jurul pragului de îngheţ.

Vor fi precipitaţii, temporar, în primele trei zile şi din nou, după data de 15 noiembrie.