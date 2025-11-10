VIDEO Ce clădire ilegală ar demola Cătălin Drulă ca primar al Capitalei / Principalul meu adversar e PSD-ismul

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria București, a declarat la interviurile G4Media cu candidații că dacă ar deveni primar general ar demola o clădire pe care Gabriel Oprea, fostul ministru al Internelor și Apărării, o construiește pe Bd. Barbu Văcărescu, pe un teren retrocedat ilegal în mandatul fostului primar PSD Neculai Onțanu.

Drulă a mai spus în interviul pentru G4Media că principalul său adversar în campania electorală este ”PSDismul”.

UPDATE: Construcția reclamată de Cătălin Drulă ca fiind ilegală a primit în 2023 un certificat de urbanism semnat de fostul primar USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, potrivit unui document consultat de G4Media. Certificatul de urbanism este o condiție esențială pentru obținerea autorizației de construire (vezi document ma jos):

Urmărește fragmentul video din interviu:

Cristian Pantazi: Pe cine considerați principalul dumneavoastră adversar în această campanie? Daniel Băluță, Ciprian Ciucu sau Anca Alexandrescu?

Cătălin Drulă: PSD-ismul.

Dan Tăpălagă: Vedeți, domnule Drulă, sunteți într-o situație destul de ciudată și anume să vă luptați cu pesedismul în campanie, și cu liberalii, pentru că Ciprian Ciucu este adversarul dumneavoastră. Dar dacă veți câștiga funcția de primar general va trebui să lucrați ori cu PSD, ori cu PNL, fie cu ambele partide în Consiliul General, pentru că acest mic parlament local conduce împreună cu dumneavoastră Bucureștiul. N-o puteți face singur.

Cătălin Drulă: Da, și relații instituționale putem avea. De altfel, chiar și cu primarii menționați în calitate mea de ministrul al Transporturilor am avut relații instituționale corecte, mai puțin cu domnul Negoiță. De exemplu, domnul Toma de la Buzău a venit cu proiect la mine, domnul Korodi de la UDMR cu un proiect din Miercurea Ciuc legat de calea ferată, de o dezvoltare care încurca orașul. Domnul primar al Reșiței, Ioan Popa, la fel.

Dan Tăpălagă: Deci vă luptați cu pesedismul, dar mai puțin cu PSD-iștii?

Cătălin Drulă: Nu. Dacă e vorba de discutat instituțional și de relații corecte pe reguli, nicio problemă. Chestiile astea nu sunt personale. Pesedismul înseamnă un fel de a vedea acest oraș și întreaga regiune, că aici trebuie să includem și Ilfovul. Poate ajungem la acest subiect inclusiv pe chestiunea bugetară, unde de doi ani o parte din impozitele bucureștenilor se duc în Ilfov. Pesedismul e un stil de a gândi orașul care înseamnă că pui în centru grupurile de interese. Cine ce teren are? Cum putem face o retrocedare dubioasă?

Pentru mine e flagrant cazul acelui bloc făcut pe Barbu Văcărescu în buza lacului. Este un teren de 1.000 m retrocedat ilegali, deci furat din domeniul public. Cazul Onțanu, cu condamnări penale (fostul primar al Sectorului 2 Neculai Onțanu – n.red.). Nu mai e nevoie de probe, că le-au făcut procurorii într-o instanță și e definitiv.

Cumva, cum umblă dreptatea cu capul spart în statul român, i-a rămas terenul. Omul a apucat să facă și un schelet de beton acum 12 ani. E vizibil, eu i-am spus Monumentul mafiei imobiliare acolo pe Bd. Barbu Văcărescu, pe un PUZ făcut de Onțanu ilegal. Și acum domnul primar Hopincă (Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2 – n.red.) i-a dat autorizație de continuare a lucrărilor. Că dacă tot e ridicată, trebuie s-o continui. Și devine un bloc de lux unde un singur apartament e pus la vânzare cu 5 milioane de euro.

Dan Tăpălagă: Dacă ajungeți primar general veți milita pentru demolarea acestor construcții legale, așa cum a procedat de pildă Nicușor Dan cu Cathedral Plaza?

Cătălin Drulă: Mie mi se pare important să restabilim legalitatea și oamenii să aibă un sens al dreptății.

Dan Tăpălagă: Prin demolare.

Cătălin Drulă: Acolo unde e cazul. Da. Dreptatea e un concept un pic mai larg. Că vedem că nu intră neapărat în baremul justiției de zilele astea. Dar da.

Context. O anchetă a Observator din iunie 2025 a arătat că hotelul secret al fostului ministru de Interne, Gabriel Oprea, se transformă în clădire cu apartamente de lux. Şantierul din cartierul Floreasca, blocat de DNA în timpul unei investigaţii de corupţie, a fost deblocat acum de primăria sectorului 2. În cea mai scumpă zonă a Capitalei vor fi construite 20 de apartamente care vor costa de la 700.000 de euro în sus. Fostul ministru de Interne a fost filmat în inspecţie pe şantier.

Niciunul dintre cei implicați în această afacere nu a fost pedepsit cu închisoarea de statul român, după cum a arătat o anchetă a Centrului de Investigații Media. Neculai Onțanu a făcut aproape patru luni de arest preventiv, după care a fost condamnat cu suspendare pentru luare de mită. Tot cu suspendare a fost condamnată și nepoata lui Gabriel Oprea, avocata Loredana Radu, cea prin care terenul a ajuns la unchiul general, deși a fost găsită vinovată de spălare de bani, precum și de complicitate la luarea de mită a primarului Onțanu.

Construcția reclamată de Cătălin Drulă ca fiind ilegală a primit în 2023 un certificat de urbanism semnat de fostul primar USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, potrivit unui document consultat de G4Media. Certificatul de urbanism este o condiție esențială pentru obținerea autorizației de construire.

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost achitat definitiv în 2023 în dosarul polițistului Bogdan Gigină. El fusese trimis în judecată de DNA în mai 2018 la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, însă dosarul acestuia s-a plimbat pe la mai multe instanţe din motive de procedură, la Judecătoria Sectorului 1 şi apoi Tribunalul Bucureşti. El a fost acuzat de moartea polițistului Bogdan Gigină, care era antemergător.

Conform DNA, accidentul rutier care a determinat decesul poliţistului Gigină s-a produs ca urmare a nerespectării de către Gabriel Oprea, Petre Mazilu şi General MPM Impex SRL a dispoziţiilor legale şi a măsurilor de prevedere pentru exercitarea unor activităţi – activitatea de însoţire a ministrului de către poliţişti rutieri în cazul lui Oprea, respectiv activitatea de realizare a unor lucrări în carosabil în cazul firmei şi administratorului acesteia.

