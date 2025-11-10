O melodie country generată de Inteligență Artificială (IA) ocupă primul loc în topul de specialitate Billboard, iar acest lucru ar trebui să ne înfurie pe toți / Editorial WhiskeyRiff

În ultimii doi ani, am văzut cum muzica generată de IA a luat avânt ca o rachetă pe TikTok și alte platforme. Odată cu progresele tehnologice, multe dintre aceste melodii sunt aproape imposibil de distins de cele reale, ceea ce reprezintă în mod evident un risc pentru artiștii, compozitorii și fanii care apreciază arta adevărată mai mult decât produsele IA.

Mulți artiști s-au pronunțat împotriva melodiilor generate de IA care încearcă să le copieze vocile, Tennessee adoptând chiar o lege pentru a preveni răspândirea acestor „deep fakes”. Dar când vine vorba de crearea de muzică originală în întregime cu ajutorul IA, nu există multe bariere la intrare – ceea ce înseamnă că vom vedea acest lucru întâmplându-se din ce în ce mai des.

Acum aproximativ un an, am scris aici un articol despre o serie de „artiști” generați de IA care postează cover-uri ale unor melodii country populare pe Spotify. (Curios, un avocat al celui care se afla în spatele acestei acțiuni mi-a trimis un e-mail încercând să mă intimideze pentru a retracta articolul. Nu am publicat o retractare la momentul respectiv și încă îmi mențin poziția).

Dar de atunci, lucrurile s-au înrăutățit – iar acum un artist country IA se află în fruntea topului Billboard country. Melodia numărul 1 în topul Billboard Country Digital Song Sales din această săptămână este o melodie intitulată „Walk My Walk”, interpretată de un artist numit Breaking Rust. Dacă nu ați auzit niciodată de Breaking Rust, asta pentru că nu este un artist real. Melodia este atribuită unei persoane numite Aubierre Rivaldo Taylor, care se află și în spatele unui „artist” numit Defbeatsai, care postează niște… ei bine, niște melodii destul de vulgare generate de IA.

În timp ce pagina de Instagram a lui Defbeatsai dezvăluie că melodiile sunt generate de IA, pagina de Instagram a lui Breaking Rust le descrie doar ca „Outlaw Country” și „Soul Music for Us”, fără a menționa că muzica este creată în întregime de o mașină. Deci, cum putem fi siguri că și Breaking Rust este generat de IA? Ei bine, chiar Billboard a recunoscut acest lucru într-un articol publicat săptămâna aceasta despre alți artiști IA care apar în topuri. Breaking Rust a strâns peste 30.000 de urmăritori pe Instagram de când s-a alăturat pe 15 octombrie, deși o privire rapidă asupra urmăritorilor și comentariilor sugerează că mulți dintre aceștia ar putea fi și ei roboți.

Dar și mai îngrijorător este faptul că Breaking Rust are până la 1,8 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Pentru comparație, Colby Acuff, un artist real care își pune sufletul în munca sa de o viață și care tocmai a lansat un album incredibil luna trecută, are puțin peste un milion de ascultători lunari. Charley Crockett, care lansează muzică nouă într-un ritm atât de rapid încât nici măcar un computer nu ar putea ține pasul, are doar 1,4 milioane de ascultători lunari.

Cumva, această porcărie generată de AI are mai mulți ascultători decât oricare dintre acești artiști. Și asta este revoltător. Ce este și mai revoltător, însă, este faptul că Billboard legitimează această porcărie generată de AI, incluzând-o în topurile lor. Înțeleg că computerele au un rol important în muzică de mult timp. Muzica EDM este creată în mare parte folosind computere, dar este nevoie și de un artist real, cu talent real, pentru a mixa și crea muzica. Puteți discuta despre calitatea artei, dacă doriți, dar nu puteți nega faptul că există artiști EDM de mare succes care depun eforturi pentru a crea această artă. În cazul acestor melodii generate de AI, este vorba pur și simplu de un computer care le produce.

O altă problemă, așa cum am subliniat și în trecut, este că aceste melodii generate de IA atrag atenția – și banii – de la compozitorii și artiștii reali. Ella Langley se află imediat în spatele Breaking Rust, pe locul 2 în topul Billboard Country Digital Song Sales, cu ultimul ei single, „Choosin’ Texas”, ceea ce înseamnă că ar fi avut cea mai ascultată melodie din top dacă nu ar fi fost o melodie generată de IA care, bănuiesc, este promovată de streamuri și urmăritori falși. (Pentru a fi clar, nu am nicio dovadă în acest sens, în afară de cifrele uriașe pe care aceste melodii le înregistrează pentru un artist necunoscut – și fals).

Nu este o problemă specifică muzicii country. Billboard a identificat cel puțin șase „artiști IA sau asistați de IA” care au intrat în topuri în ultimele luni. Și chiar și ei recunosc că numărul ar putea fi mai mare, deoarece în zilele noastre este foarte dificil să identifici melodiile generate de AI. (Dacă asculți melodia Breaking Rust, este destul de clar că este AI, de la versurile fade până la muzica lipsită de suflet). Dar nu pare că Billboard are vreo problemă cu această tendință sau vreun plan de a distinge melodiile create de IA de cele create de artiști reali, vii și care respiră.

Am contactat Billboard pentru a obține un comentariu cu privire la single-ul Breaking Rust care a ajuns în fruntea topului și am întrebat dacă publicația are vreo politică privind melodiile create de IA în topurile sale, dar până în acest moment nu am primit niciun răspuns. Însă în articolul lor care enumeră artiștii IA care au apărut în topuri, nu există nicio indicație că ar considera acest lucru o problemă sau ceva care trebuie controlat. Dacă este așa, se înșeală amarnic. Nu numai artiștii ar trebui să fie furioși că melodiile AI îi depășesc în topuri, ci și fanii ar trebui să fie supărați de această tendință.

Cu cât industria recompensează mai mult IA, cu atât o vom vedea mai mult și cu atât artiștii vor avea mai puține motive să creeze muzică în mod tradițional: adică, să o creeze ei înșiși.

Ne îndreptăm cu pași repezi către un moment în care industria muzicală, de la platformele de streaming până la topurile săptămânale, nu îi recompensează pe cei care creează cea mai bună muzică și obțin cele mai multe redări/vânzări (ceea ce în sine este un indicator teribil pentru calitatea muzicii, dar asta este o discuție pentru altă dată), ci poate înlocui artiștii reali cu muzică generată de IA, care poate fi produsă mult mai repede decât poate un artist să compună, să înregistreze și să lanseze o melodie.

Nu există nicio îndoială că muzica generată de IA nu are sufletul și pasiunea pe care le găsești la artiștii care trăiesc și respiră muzica lor. Versurile nu au profunzime, muzica nu are complexitate și nu este nimic interesant în ceea ce produc. Dar dacă oamenii o ascultă și Billboard o clasează în topuri, nu există niciun motiv pentru a înceta producerea ei.

În cele din urmă, cei care sunt afectați de ascensiunea IA sunt artiștii și fanii. Platformei Spotify nu-i pasă, pentru că atâta timp cât o ascultați, ei câștigă bani. Și nu va trece mult timp până când vom vedea și casele de discuri promovându-și propriii „artiști” IA, pentru că și pentru ele este o sursă ușoară de bani. (Sunt sigur că aceste case de discuri vor nega că ar face vreodată acest lucru, dar credeți-mă pe cuvânt: se va întâmpla, și probabil mai devreme decât mai târziu).

Nu putem continua să încurajăm crearea leneșă de melodii generate de IA în detrimentul artiștilor reali care compun muzică. Dar, din păcate, se pare că exact asta face Billboard cu topul său – ceea ce ne apropie încet de punctul fără întoarcere.

Articolul este semnat de Aaron Ryan