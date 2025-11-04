Tăierile ilegale de păduri, anchetate de Parchetul General: Percheziții și audieri în patru dosare cu prejudiciu estimat la aproape 330.000 euro (galerie foto)

16 percheziții au avut loc marți dimineață în patru dosare referitoare la furtul și tăierile ilegale de păduri, instrumentate de procurorii Parchetului General, transmite instituția printr-un comunicat de presă. 13 persoane au fost aduse la audieri cu mandat, iar prejudiciul estimat de procurori este estimat la aproape 330.000 euro.

Acțiunea face parte din ”Operațiunea Jupiter” și vizează tăierile ilegale din județele Maramureș și Bistrița-Năsăud.

știre în curs de actualizare

Comunicatul integral al Parchetului General

În cadrul operațiunii Jupiter 4, astăzi, 4 noiembrie 2025, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție desfășoară mai multe acțiuni operative, în cadrul cărora se pun în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară și 13 mandate de aducere, în patru dosare penale privind infracțiuni de tăiere fără drept, furt de arbori și alte fapte conexe.

1. Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – Direcţia Ordine Publică – Serviciul Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul IPJ Maramureş au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Maramureş şi 8 mandate de aducere. Activitățile se desfășoară într-un dosar penal privind infracțiuni de furt de arbori, tăiere fără drept de arbori, transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală,folosirea fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice a dispozitivului special de marcat, introducerea, modificarea sau ștergerea datelor informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, fals intelectual, omisiunea sesizării, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, răzbunare pentru ajutorul dat justiției, cauzându-se un prejudiciu de aproximativ 71.000 RON.

În fapt, s-a reţinut că, în cursul lunilor mai şi iulie 2025, mai multe persoane fizice, cu complicitatea personalului silvic din cadrul Ocolului Silvic Alpina Borşa R.A., au tăiat, fără drept, şi au sustras mai mulţi arbori din fondul forestier national administrat de Ocolul Silvic Plaiurile Heniului R.A., suprafaţa în cauză fiind parte din Parcul Naţional Munţii Rodnei – zonă de protecţie integrală, în care sunt interzise orice fel de tăieri sau intervenţii antropice.

2. Într-o altă cauză, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – Direcţia Ordine Publică – Serviciul Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul IPJ Bistriţa-Năsăud au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Bistriţa-Năsăud şi 4 mandate de aducere. Dosarul vizează infracțiuni de folosirea dispozitivelor speciale de marcat fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, fals informatic, deţinerea în depozite de către operatorul economic sau comerciant a unui volum total de materiale lemnoase pentru care diferenţa în plus sau în minus dintre volumul stocului fizic şi volumul stocului scriptic, înregistrat în sistemul informaţional integrat pentru păduri, depăşeşte 20% raportat la stocul scriptic, dar nu mai puţin de 10 metri cubi, la momentul constatării faptei, fals intelectual, complicitate la fals intelectual, uz de fals, ruperea de sigilii și omisiunea sesizării, cu un prejudiciu de aproximativ 300.000 RON.

Din actele dosarului a rezultat faptul că, în perioada august 2024 – octombrie 2025, 5 persoane fizice, 3 persoane juridice (operatori economici cu obiect de activitate în exploatarea, depozitarea, prelucrarea şi comercializarea de materiale lemnoase), împreună cu angajaţi din cadrul Ocolului Silvic Maieru R.A., au tăiat, fără drept, şi sustras material lemnos din fondul forestier național, de pe raza judeţului Bistriţa – Năsăud.

3. În cadrul aceleiași operațiuni, într-un alt dosar penal, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IPJ Maramureş – Serviciul de Ordine Publică – Biroul pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol au efectuat acte de urmărire penală într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori în formă continuată, respectiv complicitate și instigare la aceste infracțiuni.

În fapt, s-a reținut că, în cursul anului 2018, administratorul unei întreprinderi individuale i-ar fi determinat pe angajații săi să taie în mod nelegal 1665 de arbori nemarcați din specia rășinoase, în volum total de 1107,859 mc, în valoare de 319.900,29 lei din fondul forestier național proprietatea Primăriei Borșa, creând astfel un prejudiciu total de 543.830,49 lei (sumă din care 223.930,2 lei reprezintă valoarea funcțiilor pădurii nerealizate).

De asemenea, administratorul întreprinderii individuale, cu ajutorul angajaților săi, a sustras o parte din arborii tăiați nelegal, în volum total de 874,92 mc. În mod concret, la fiecare transport efectuat, pe lângă materialul lemnos tăiat legal, se transporta şi materialul lemnos tăiat ilegal, iar cantitatea de material lemnos menționată în fiecare aviz ca fiind transportată era mai mică decât cea transportată în mod real.

Din cercetări a reieșit că persoanele menționate ar fi fost încurajate în continuarea activității infracționale de pasivitatea angajaților Ocolului Silvic Alpina Borșa, care, deși au constatat tăierile ilegale, nu au solicitat oprirea activității infracționale și nu au luat măsurile legale care se impuneau, iar prejudiciul produs astfel este de 225.325,120 lei.

Infracțiunile au fost săvârșite în contextul existenței a două autorizații de exploatare contractate de întreprinderea individuală. Fondul forestier național proprietatea Primăriei Borșa, situat în Cantonul silvic nr. 5 Șesuri, făcea parte în perioada ianuarie – octombrie 2018 din aria naturală protejată de interes național Parcul Natural Munții Maramureșului.

4. De asemenea, într-o altă cauză, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IPJ Maramureş – Serviciul de Ordine Publică – Biroul pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol au efectuat acte de urmărire penală într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și transport de material lemnos, în volum de peste 10 m3, neînsoțit de documente specifice în formă continuată, respectiv complicitate și instigare la aceste infracțiuni.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 22.02.2022 – 19.06.2022, reprezentanţii și angajații unei societăţi comerciale au tăiat şi sustras fără drept 4006 de arbori de diferite specii, ce nu prezentau amprenta vreunui dispozitiv silvic de marcat, pentru realizarea unui drum de tractor construit ilegal.

Transporturile de material lemnos sustras erau efectuate fără documente justificative, angajații acționând astfel la solicitarea administratorului societății menționate și cu încurajarea altui angajat al aceleiași societăți, care verifica constant lucrările efectuate de angajați și îi asigura că activitatea acestora nu va fi sancționată legal

Infracțiunile de transport de material lemnos, în volum de peste 10 m3, neînsoțit de documente specifice, tăiere fără drept de arbori și furt de arbori au fost realizate de angajații persoanei juridice în realizarea obiectului acesteia de activitate.

Până în prezent valoarea prejudiciului total cauzat este estimată la 493.471,55 lei, din care 290.277.38 lei reprezintă valoarea pagubei, iar suma de 203.194,17 lei reprezintă valoarea funcţiilor nerealizate ale pădurilor. Infracțiunile au fost săvârșite în contextul existenței unei autorizații de exploatare contractată de societatea comercială menționată.

Terenul cu vegetaţie forestieră respectiv făcea parte în anul 2022 din aria naturală protejată de interes național Parcul Natural Munții Maramureșului.

Acțiunile întreprinse de PÎCCJ în cadrul Operațiunii Jupiter 4 evidențiază eficiența acțiunilor integrate ale instituțiilor de aplicare a legii în descurajarea activităților ilegale și în protejarea resurselor naturale ale țării. Combaterea infracțiunilor silvice este vitală pentru protejarea resurselor naturale, menținerea echilibrului ecosistemelor și asigurarea unui mediu sănătos.

Vom continua să oferim detalii pe parcursul desfășurării operațiunii, în vederea asigurării transparenței și informării publicului despre evoluția acțiunilor întreprinse.