Avertizări cod galben şi cod portocaliu de viituri, pe râuri din 25 de judeţe, de joi după-amiaza

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii şi depăşiri ale Cotelor de apărare, valabile începând de joi după-amiaza în opt bazine hidrografice, pe Dunăre şi pe râurile din Dobrogea.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 2 octombrie, ora 16:00 – 4 octombrie, ora 00:00, va fi Cod galben de viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj) şi Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman).

Fenomene hidrologice similare, sub incidenţa aceluiaşi Cod galben, se vor înregistra şi pe: Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomita), Buzău – bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea) şi pe râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea), transmite Agerpres.

De asemenea, în perioada 3 octombrie, ora 6:00 – 4 octombrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod portocaliu de viituri pe următoarele cursuri de apă: Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru (judeţul Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman) şi Vedea – bazin amonte S.H. Buzeşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Buzeşti – amonte confluenţă cu râul Teleorman (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman).