Cod galben de vânt puternic, miercuri, în Mehedinţi şi Dolj/ Alte 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei vor fi joi sub Cod galben privind intensificări ale vântului/ În Capitală, vremea se răceşte

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic valabilă, miercuri, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, unde vântul va atinge, la rafală, viteze de 50-70 de kilometri pe oră. Joi, se vor afla sub Cod galben privind intensificări ale vântului 13 judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei. În Bucureşti, vremea se răceşte miercuri, iar temporar va ploua, transmite News.ro.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă miercuri, între orele 12.00 şi 21.00, în două judeţe.

Astfel, pe parcursul zilei de miercuri, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi, local, şi în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar la munte de peste 70…80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute faţă de ziua de marţi.

O altă atenţionare Cod galben, tot vizând intensificări ale vântului, va fi în vigoare joi, între orele 10.00 şi 21.00, în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa şi parţial în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava.

”Pe parcursul zilei de joi (18 septembrie), în Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h”, a arătat ANM.

În zona municipiului Bucureşti, miercuri, vremea se va răci, astfel că valorile termice se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

Pe parcursul zilei de joi, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice diurne vor fi în creştere faţă de ziua anterioară şi se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.