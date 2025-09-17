Președinta Parlamentului European, Roberta Metsolva, va anunța azi în timpul vizitei la Kiev deschiderea reprezentanței oficiale a PE la Kiev
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află astăzi la Kiev ”pentru a exprima sprijinul constant și ferm al Europei pentru Ucraina”, se arată într-un comunicat al Parlamentului European.
În întâlnirile sale cu președintele Zelenski, cu prim-ministra Sviridenko, cu președintele Radei, Stefanciuk, precum și cu alți lideri ai Parlamentului din Ucraina, Metsola urmează să sublinieze sprijinul Parlamentului European pentru:
- o pace permanentă, justă și reală
- continuarea eforturilor de slăbire a mașinăriei de război a Rusiei prin sancțiuni coordonate și ferme
- consolidarea cooperării parlamentare
- și necesitatea de a avansa în procesul de aderare al Ucrainei.
În timpul vizitei, Metsola se va adresa Parlamentului Ucrainei și va anunța oficial deschiderea reprezentanței oficiale a Parlamentului European la Kiev (găzduită împreună cu Delegația UE), ca semn al prezenței și sprijinului sporit al Europei în Ucraina.
