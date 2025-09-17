G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsolva, va anunța azi în timpul vizitei la…

roberta metsola la kiev, presedinta parlamentului european
Sursa Foto: X

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsolva, va anunța azi în timpul vizitei la Kiev deschiderea reprezentanței oficiale a PE la Kiev

Articole17 Sep 0 comentarii

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află astăzi la Kiev ”pentru a exprima sprijinul constant și ferm al Europei pentru Ucraina”, se arată într-un comunicat al Parlamentului European.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În întâlnirile sale cu președintele Zelenski, cu prim-ministra Sviridenko, cu președintele Radei, Stefanciuk, precum și cu alți lideri ai Parlamentului din Ucraina, Metsola urmează să sublinieze sprijinul Parlamentului European pentru:

  • o pace permanentă, justă și reală
  • continuarea eforturilor de slăbire a mașinăriei de război a Rusiei prin sancțiuni coordonate și ferme
  • consolidarea cooperării parlamentare
  • și necesitatea de a avansa în procesul de aderare al Ucrainei.

În timpul vizitei, Metsola se va adresa Parlamentului Ucrainei și va anunța oficial deschiderea reprezentanței oficiale a Parlamentului European la Kiev (găzduită împreună cu Delegația UE), ca semn al prezenței și sprijinului sporit al Europei în Ucraina.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zelenski: Dronele, esențiale în apărarea Ucrainei. Kievul oferă NATO sprijin în contracararea atacurilor rusești, după pătrunderile în spațiile aeriene ale României și Poloniei

Articole14 Sep • 687 vizualizări
0 comentarii

Kievul vede în reacţia NATO la atacul rusesc asupra Poloniei un precedent de aplicat în Ucraina pentru a neutraliza atacurile aeriene ale Rusiei

Articole10 Sep • 459 vizualizări
0 comentarii

Drone rusești în Polonia: Kievul susține că Putin vrea să „testeze Occidentul” și cere un răspuns dur pentru Rusia

Articole10 Sep • 624 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.