Președinta Parlamentului European, Roberta Metsolva, va anunța azi în timpul vizitei la Kiev deschiderea reprezentanței oficiale a PE la Kiev

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află astăzi la Kiev ”pentru a exprima sprijinul constant și ferm al Europei pentru Ucraina”, se arată într-un comunicat al Parlamentului European.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În întâlnirile sale cu președintele Zelenski, cu prim-ministra Sviridenko, cu președintele Radei, Stefanciuk, precum și cu alți lideri ai Parlamentului din Ucraina, Metsola urmează să sublinieze sprijinul Parlamentului European pentru:

o pace permanentă, justă și reală

continuarea eforturilor de slăbire a mașinăriei de război a Rusiei prin sancțiuni coordonate și ferme

consolidarea cooperării parlamentare

și necesitatea de a avansa în procesul de aderare al Ucrainei.

În timpul vizitei, Metsola se va adresa Parlamentului Ucrainei și va anunța oficial deschiderea reprezentanței oficiale a Parlamentului European la Kiev (găzduită împreună cu Delegația UE), ca semn al prezenței și sprijinului sporit al Europei în Ucraina.