Râuri din 11 judeţe, sub cod galben de inundaţii până la miezul nopţii

inundatii Brosteni Suceava 2025
Sursa foto: Inquam Photos / Casian Mitu

Râuri din 11 judeţe, sub cod galben de inundaţii până la miezul nopţii

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până la miezul nopţii pe râuri din unsprezece judeţe.

Conform prognozei de specialitate, în orele următoare, vor fi afectate cursuri de apă din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureş, Suceava, Neamţ şi Bacău, unde sunt posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, transmite Agerpres.

Fenomenele hidrologice vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri.

„În acest context populaţia este rugată să manifeste prudenţă, să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate şi să îşi protejeze bunurile din gospodării. De asemenea, este recomandată respectarea instrucţiunilor autorităţilor locale şi urmărirea permanentă a comunicatelor oficiale”, menţionează INHGA.

