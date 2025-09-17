Principalul suspect în cazul dispariţiei fetiței britanice Maddie McCann în urmă cu 18 ani a fost eliberat din închisoare în Germania

Principalul suspect în dispariţia fetiţei britanice Madeleine McCann în 2007 în Portugalia, Christian Brückner, a ieşit din închisoare în Germania miercuri, după ce a ispăşit o pedeapsă pentru viol într-un alt caz, transmite News.ro.

Madeleine McCann a dispărut în staţiunea portugheză Praia da Luz în 2007, când copila avea trei ani. Ea şi fraţii ei gemeni mai mici fuseseră lăsaţi să doarmă într-un apartament de vacanţă, în timp ce părinţii lor, Kate şi Gerry, se duseseră la un restaurant din apropiere. Dispariţia lui Madeleine a devenit unul dintre cele mai mediatizate cazuri nerezolvate de persoane dispărute din lume.

Christian Brückner a fost scos din închisoare de avocatul său. El nu a fost văzut în maşină, dar poliţia a confirmat că a părăsit închisoarea Sehnde, scrie BBC. El a fost condamnat pentru violarea unei femei în vârstă în Praia da Luz, Portugalia, în 2005, şi va purta o brăţară electronică după eliberarea sa din închisoarea Sehnde, de lângă Hanovra.

Cetăţeanul german în vârstă de 48 de ani nu a fost niciodată acuzat de vreo infracţiune legată de cazul McCann. El neagă orice implicare.

Procurorii germani au indicat dovezi – inclusiv date de pe telefonul mobil – care indică faptul că Brückner ar fi putut fi în zonă în momentul dispariţiei fetiţei şi au insistat în mod constant că îl consideră responsabil. Cu toate acestea, nu au găsit dovezi suficient de solide pentru a-l acuza.

Procurorul german Christian Wolters, care nu a putut împiedica eliberarea lui Brückner pentru că nu a avut dovezi suficiente în acest stadiu pentru a obţine punerea sa sub acuzare în cazul McCann, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de această eliberare, relatează BFMTV.

În cadrul examinărilor efectuate în cadrul ultimului său proces, un expert psihiatru a conchis că „este susceptibil să comită alte infracţiuni, în special infracţiuni sexuale”.

„Acest risc persistă, deoarece acuzatul nu a beneficiat de niciun tratament terapeutic în timpul detenţiei”, subliniază procurorul german.

Brückner, care a petrecut mulţi ani în Algarve, era un vagabond, un mic infractor şi un delincvent sexual condamnat. El are mai multe condamnări anterioare, inclusiv pentru abuz sexual asupra copiilor în 1994 şi 2016.

Poliţia portugheză şi germană au efectuat în iunie anul acesta noi percheziţii în locul unde au stat soţii McCann şi la adresele legate de Brückner, dar operaţiunea nu a dus la niciun rezultat.

În 2023, anchetatorii au efectuat percheziţii în apropierea lacului Barragem do Arade, la aproximativ 50 de km de Praia da Luz. Brückner a petrecut o perioadă de timp în zona Praia da Luz între 2000 şi 2017 şi avea fotografii şi videoclipuri cu el în apropierea lacului.

În octombrie anul trecut, Brückner a fost achitat de un tribunal german de acuzaţii de infracţiuni sexuale fără legătură cu acest caz, care ar fi avut loc în Portugalia între 2000 şi 2017.

Din cauza diferenţelor dintre sistemele juridice, autorităţile germane îl suspectează pe Brückner de uciderea Madeleinei McCann, în timp ce poliţia britanică continuă să trateze dispariţia acesteia ca un caz de persoană dispărută.

Finanţarea acordată anchetei poliţiei britanice, Operaţiunea Grange, a totalizat peste 13,2 milioane de lire sterline din 2011. În aprilie, guvernul a alocat încă 108.000 de lire sterline.