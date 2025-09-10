VREMEA Averse însemnate cantitativ şi intensificări temporare ale vântului, până vineri seară / A fost emis cod galben pentru mai multe judeţe ale ţării

Meteorologii anunţă averse însemnate cantitativ şi intensificări temporare ale vântului, până vineri seară, fiind emis cod galben pentru mai multe judeţe ale ţării, transmite News.ro.

Potrivit ANM, în intervalul 10 septembrie, ora 20 – 12 septembrie, ora 20.

”Vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a ţării, în noaptea de miercuri spre joi şi pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului”, anunţă ANM.

Cantităţile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp şi izolat de peste 50…60 l/mp.

”Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri şi până la sfârşitul zilei de joi în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h”, a mai transmis ANM.

A fost emisă o avertizare cod galben pentru intervalul 10 septembrie, ora 20 – 11 septembrie, ora 12.

”Începând din seara zilei de miercuri (10 septembrie), în judeţele Caraş-Severin şi Timiş, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80…100 km/h”, arată meteorologii.

Sunt vizate judeţele Alba, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Sibiu, Timiş şi Vâlcea.

De asemenea, este cod galben de ploi în intervalul 11 septembrie, ora 02 – 11 septembrie, ora 12.

”În Maramureş, nord-vestul Transilvaniei şi în Munţii Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă şi vor fi însoţite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantităţi de apă de 20…25 l/mp şi izolat de 30…40 l/mp”, transmis meteorologii.

Sunt vizate judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.