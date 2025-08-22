Premierul Bolojan, în vizită în Suceava și Neamț: Am convenit să fie finalizate evaluările pagubelor la infrastructura publică – drumuri, poduri, diguri de protecție, rețele de utilități — iar în prima săptămână din septembrie să putem aloca fonduri

Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat în județele Neamț și Suceava, afectate de iundații, unde a avut o întâlnire cu reprezentanții administrațiilor locale și cu prefecții celor două județe. „La sediul primăriei din Târgu Neamț am discutat trei subiecte: Sprijin pentru zonele afectate de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie, programul Anghel Saligny și derularea investițiilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a transmis Bolojan.

În privința sprijinului pentru zonele afectate de inundații s-a convenit ca până săptămâna viitoare să fie finalizate evaluările pagubelor la infrastructura publică — drumuri, poduri distruse, diguri de protecție, rețele de utilități. „În felul acesta, în prima săptămână din septembrie vom putea aloca fondurile necesare pentru refacerea totală a infrastructurii. Această măsură este esențială pentru reluarea normală a activităților în comunitățile afectate”, a transmis Bolojan.

În privința programului „Anghel Saligny”, capacitatea de a aloca fonduri suplimentare importante anul acesta și anul viitor este redusă, a transmis Bolojan. „Totuși, pentru continuarea investițiilor, am căzut de acord asupra unei programări multianuale pe trei ani, care să permită finalizarea lucrărilor. De asemenea, am discutat punerea la punct a unei scheme de creditare pentru constructorii acestor lucrări, pentru a asigura continuitatea proiectelor”, arată premierul.

S-a discutat și despre proiectele finanțate din fonduri europene în reședințele de județ din Suceava și Neamț. „S-a clarificat formula de prioritizare a acestora prin PNRR, astfel încât, până la sfârșitul săptămânii viitoare, să fie stabilite toate detaliile privind asigurarea finanțării acestor proiecte. Am considerat întotdeauna că, atunci când un oficial vizitează un județ, este necesar să aibă o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale. Asta am făcut astăzi și voi continua să fac și în perioada următoare”, a mai spus Ilie Bolojan.