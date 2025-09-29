G4Media.ro
Mesaj al pemierului Ilie Bolojan, după alegerile parlamentare de peste Prut: „Locul…

Sursa Foto: Facebook/ Maia Sandu

Mesaj al pemierului Ilie Bolojan, după alegerile parlamentare de peste Prut: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană”

Premierul Ilie Bolojan a transmis felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru „mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană.”

„Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența.”

„Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum.”, a scris șeful executivului de la București pe facebook.

