Prima ninsoare din această toamnă / Vreme rece, ploi moderate şi ninsori la peste 1.700 m, până pe 2 octombrie

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o informare de vreme rece, ploi moderate cantitativ şi predominant ninsori la altitudini de peste 1.700 de metri, valabilă în intervalul 29 septembrie, ora 10.00 – 2 octombrie, ora 10.00, transmite Agerpres.

În aceste zile, temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 11 şi 20 de grade iar minimele între 1 şi 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar în estul Transilvaniei şi în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantităţi de apă de 20…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm.

La munte, temperaturile au scăzut azi noapte la 1 grad Celsius, în timp ce maximele se vor ridica luni la 9 grade Celsius.

Şi în Capitală vremea se va răci, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16…18 grade şi cea minimă de 8…9 grade. Condiţiile de ploaie vor fi mai ridicate spre sfârşitul intervalului.