Tuberculoza, prima cauză de mortalitate infecţioasă la nivel mondial: A ucis 1,23 milioane de persoane în 2024 (OMS)

Tuberculoza rămâne prima cauză de mortalitate infecţioasă la nivel mondial, provocând circa 1,23 milioane de decese anul trecut, a anunţat miercuri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), subliniind totodată fragilitatea progreselor realizate în lupta împotriva acestei boli, transmite Agerpres.

Decesele cauzate de tuberculoză au scăzut cu 3% faţă de 2023, iar numărul cazurilor s-a redus cu aproape 2%, potrivit unui raport anual al OMS.

Se estimează că 10,7 milioane de persoane au contractat tuberculoză la nivel mondial în 2024: 5,8 milioane de bărbaţi, 3,7 milioane de femei şi 1,2 milioane de copii.

Boală prevenibilă şi vindecabilă, tuberculoza este cauzată de o bacterie care afectează cel mai frecvent plămânii.

Ea se transmite pe cale aeriană, atunci când persoanele infectate tuşesc, strănută sau scuipă.

„Pentru prima dată de la începutul pandemiei de COVID-19, care a perturbat serviciile de sănătate, numărul cazurilor şi al deceselor cauzate de tuberculoză este în scădere”, a declarat miercuri la Geneva Tereza Kasaeva, directoarea Departamentului pentru HIV, tuberculoză, hepatite şi infecţii cu transmitere sexuală din cadrul OMS.

„Reducerile bugetare şi factorii persistenţi ai epidemiei ameninţă să anuleze progresele obţinute cu greu, însă printr-un angajament politic, investiţii susţinute şi solidaritate internaţională putem inversa tendinţa şi eradica acest flagel ancestral o dată pentru totdeauna”, a subliniat ea.

Finanţarea luptei împotriva tuberculozei stagnează din 2020. Anul trecut, au fost disponibile 5,9 miliarde de dolari pentru prevenire, diagnostic şi tratament – o sumă mult inferioară nevoilor estimate la 22 de miliarde de dolari anual până în 2027.

În 2024, opt ţări au concentrat două treimi din totalul cazurilor la nivel mondial: India (25%), Indonezia (10%), Filipine (6,8%), China (6,5%), Pakistan (6,3%), Nigeria (4,8%), Republica Democratică Congo (3,9%) şi Bangladesh (3,6%).

Cei cinci principali factori de risc aflaţi la originea epidemiei sunt malnutriţia, infecţia cu HIV, diabetul, fumatul şi tulburările asociate consumului de alcool.

Tuberculoza rămâne principala cauză de deces în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV, cu un bilanţ de 150.000 de decese anul trecut.

În 2024, 8,3 milioane de persoane au fost diagnosticate şi au putut beneficia de tratament, iar rata de reuşită a tratamentelor a crescut de la 68% la 71%.

În total, OMS estimează că tratamentul rapid al tuberculozei a salvat 83 de milioane de vieţi din anul 2000.