Elon Musk, nou atac la adresa democrației europene și a președintelui Comisiei Europene: „Dacă democrația este fundamentul libertății, cu siguranță că funcția dumneavoastră de lider al UE ar trebui să fie aleasă direct de către popor”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Magnatul tehnologic Elon Musk a lansat miercuri o critică la adresa democrației europene și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Dacă democrația este fundamentul libertății, cu siguranță că funcția dumneavoastră de lider al UE ar trebui să fie aleasă direct de către popor?”, a scris Musk într-o postare pe platforma de socializare X, pe care o deține.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o altă postare, șeful Tesla și SpaceX a adăugat că „liderul UE” ar trebui să fie „ales de poporul” blocului, „nu numit de un comitet”, relatează Politico.

Musk a reacționat la prezentarea de către von der Leyen a Scutului Democrației Europene, o nouă strategie menită să intensifice lupta împotriva interferențelor străine online, inclusiv în alegeri.

„Democrația este fundamentul libertății noastre. Democrația este fundamentul prosperității noastre. Democrația este fundamentul securității noastre”, a scris von der Leyen pe rețelele de socializare. Ea a prezentat ideea Scutului Democrației într-un discurs de campanie la Summitul Democrației de la Copenhaga de anul trecut, în timp ce candida pentru un nou mandat de președinte al Comisiei înaintea alegerilor europene din 2024.

Șeful executivului UE, deși nu este literalmente „liderul UE” – este propus și votat de Consiliul European, format din cei 27 de șefi de stat și de guvern ai UE, pentru un mandat de cinci ani. Candidatul propus trebuie, de asemenea, să câștige votul membrilor Parlamentului European.

După ce a obținut sprijinul necesar anul trecut, von der Leyen a supraviețuit celor trei moțiuni de cenzură din partea fracțiunilor din Parlament în iulie și octombrie anul acesta.

Elementul central al strategiei „Scutul democrației” este Centrul european pentru reziliență democratică, care se bazează pe expertiza țărilor membre actuale și aspirante ale UE pentru a combate dezinformarea. Alte elemente includ îndrumări privind utilizarea AI în alegeri sau utilizarea influecerilor pentru a ajuta oamenii să înțeleagă regulile UE, cum ar fi reglementările privind conținutul online sau publicitatea politică.

Musk, care a jucat un rol scurt, dar proeminent la începutul acestui an în calitate de consilier al președintelui american Donald Trump, după ce l-a susținut cu fermitate pe tot parcursul campaniei electorale din 2024, și-a folosit adesea platforma pentru a amplifica opiniile controversate privind democrația, libertatea de exprimare și leadershipul politic din întreaga lume.