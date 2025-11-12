BREAKING Nicușor Dan, întrebat dacă ex-candidatul Călin Georgescu a fost colaborator sau agent SIE: Când va ieși raportul despre alegerile din 2024 veți avea răspunsul

Una dintre companii are ca domeniu de activitate fabricarea de armament și muniție, iar o alta are ca obiect construirea de aeronave spațiale civile. Obiectele de activitate ale celorlalte firme sunt, în general, consultanța în afaceri, transport, iar numele altora indică domeniul plasării forței de muncă. Firmele fie nu au activitate, fie au cifre de afaceri mici, fie nu figurează cu bilanțuri depuse la ANAF.

În total, 50 de societăți și persoane din conglomerat sunt împărțite în trei ”straturi”, din care fac parte cetățeni austrieci, ucraineni, moldoveni, turci, germani și români, iar sediile sociale ale firmelor sunt concentrate în trei nuclee principale, exceptând București: Hunedoara, Dolj, Timiș. În unele cazuri, la aceeași adresă își au sediile mai multe firme, conform informațiilor publice din baze de date deschise.

Reporterii G4Media și ISE nu au putut discuta cu reprezentanții firmelor pentru că, în unele cazuri, nu existau date de contact, iar în alte cazuri societățile au ca date de contact, în bazele deschise, același număr de telefon la care nu a răspuns nimeni. În momentul în care vom primi punctul de vedere solicitat îl vom publica.

Totodată, Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, susține, într-o postare pe Facebook din 6 noiembrie, că nu-i cunoaște pe Constantin Dănuț Hanț sau Silviu Pîrvu-Ularu, fostul ofițer SRI care apare în stenogramele DNA vorbind despre o angajare fictivă a lui Georgescu. În trecut, Călin Georgescu spunea la fel despre mercenarul fugar Horațiu Potra, pentru ca apoi să recunoască ”o relație solidă”.