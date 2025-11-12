G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BREAKING Nicușor Dan, întrebat dacă ex-candidatul Călin Georgescu a fost colaborator sau…

Protest Calin Georgescu Curtea Constitutionala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

BREAKING Nicușor Dan, întrebat dacă ex-candidatul Călin Georgescu a fost colaborator sau agent SIE: Când va ieși raportul despre alegerile din 2024 veți avea răspunsul

Articole12 Noi • 1.346 vizualizări 2 comentarii

Nicușor Dan a fost întrebat miercuri într-o conferință de presă dacă ex-candidatul prezidențial Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE ori al fostului serviciu secret comunist CIE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Șeful statului a spus: ”Când va ieși raportul despre alegerile din 2024 veți avea răspunsul”.

Context

G4Media și Info Sud-Est au identificat o rețea de firme înființate începând cu anul 2022, al căror numitor comun este Constantin Dănuț Hanț, omul de afaceri din Austria despre care DNA susține că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, pentru a-l sustrage din țară.

În curs de actualizare

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

2 comentarii

  1. Nu inteleg ce e breaking in asta, un raspuns care spune fix nimic, calitatea g4 scade in fiecare zi

  2. Nu pot să cred că este sub acoperire după ce a stat la Viena fără venituri.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.