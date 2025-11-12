BREAKING Nicușor Dan, întrebat dacă ex-candidatul Călin Georgescu a fost colaborator sau agent SIE: Când va ieși raportul despre alegerile din 2024 veți avea răspunsul
Nicușor Dan a fost întrebat miercuri într-o conferință de presă dacă ex-candidatul prezidențial Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE ori al fostului serviciu secret comunist CIE.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Șeful statului a spus: ”Când va ieși raportul despre alegerile din 2024 veți avea răspunsul”.
Context
G4Media și Info Sud-Est au identificat o rețea de firme înființate începând cu anul 2022, al căror numitor comun este Constantin Dănuț Hanț, omul de afaceri din Austria despre care DNA susține că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, pentru a-l sustrage din țară.
În curs de actualizare
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
2 comentarii