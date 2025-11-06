Călin Georgescu spune că nu-l cunoaște pe omul de afaceri Constantin Hanț, care l-ar fi angajat fictiv în Viena / La fel a spus și despre mercenarul Horațiu Potra, apoi a recunoscut ”o relație solidă”

Călin Georgescu susține, într-o postare pe Facebook de miercuri seară, că nu-l cunoaște pe omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț, care l-ar fi angajat fictiv în Viena pentru ca ulterior să fie extras din țară, conform unui document DNA consultat de G4Media.

”Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate. Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată”, spune Georgescu în postarea de pe Facebook.

Relația cu Horațiu Potra a fost negată vehement inițial de Călin Georgescu, la fel cum se întâmplă astăzi cu relația pe care ar avea cu omul de afaceri Constantin Hanț, conform stenogramelor din dosarul rezerviștilor SRI și SIE, instrumentat de DNA.

Scurtă cronologie a contradicțiilor despre relația cu Potra

De la inițialul ”nu îl cunosc, nici vorbă, nu există așa ceva” (pe Horațiu Potra, n.red.), fostul candidat pro-rus a ajuns să explice public despre cum ”nu putea spune că îl cunoaște” din motive de siguranță.

Între cele două afirmații opuse, Georgescu a trecut printr-un episod ”l-am văzut o dată/cunosc multă lume/nu mai țin minte”.

Inițial, după alegerile din 24 noiembrie, Călin Georgescu a negat vehement că îl cunoaște pe mercenarul Horațiu Potra. Apoi, în 8 decembrie, Georgescu a spus că ”știe de Potra, dar nu l-a cunoscut”.

Întrebat dacă are vreo relație cu acesta și dacă l-a chemat în Capitală în timpul protestelor, Georgescu a spus: „Am auzit şi eu, sigur că da. Nici vorbă, nu. Nu există aşa ceva. (…) Ştiu de el, evident, ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră”.

În 9 decembrie 2024, însă, după apariția în spațiul public a unor fotografii în care cei doi apar împreună cu Eugen Sechila la o masă, candidatul pro-rus a declarat la Realitatea Plus că s-a întâlnit cu Potra, dar a minimizat relația cu acesta, spunând că așa cum l-a cunoscut pe Potra ”cunoaște foarte multă lume”:

”Eu ca și persoană publică m-am văzut cu foarte mulți oameni. Aveam nevoie de gărzi de corp. Nu e în cercul meu de apropiați. Sunt imagini de acum 2 ani, de acum 3 ani. 100% nu sunt de acum. În momentul în care le-am văzut, pot să-mi aduc vag aminte de ele”, a spus Georgescu în 9 decembrie la Realitatea TV. Vezi detalii aici.

Ulterior, după ancheta procurorilor care vorbeau de o relație apropiată Georgescu-Potra, fostul candidat pro-rus a recunoscut că îl cunoaște și are o relație solidă cu acesta, spunând că n-a putut vorbi până acum despre această legătură din ”motive de siguranță”:

„Ideea este așa, evident, în primul rând, la solicitarea lui expresă acum ceva timp, evident că și pentru protecția lui și în special pentru protecția mea, nu puteam să vorbim. La emisiunea dumneavoastră (la Anca Alexandrescu, Realitatea Plus, n.red.), a doua zi, un general, era un om din sistem, a spus foarte clar că așa și trebuia procedat pentru că este vorba despre siguranța unui om și a unei situații, într-o campanie nu foarte simplă. Deci, era firesc să se întâmple așa”, a spus Călin Georgescu joi seară, la Realitatea Plus.

Cum susține DNA că ar fi urmat să fie extras Călin Georgescu din țară

G4Media a arătat, miercuri, cum Constantin Dănuț Hanț, om de afaceri din Viena, l-ar fi angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale din capitala Austriei pe Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România, deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar.

Soția omului de afaceri, Laura Daniela Hanț, președinta Asociației ”Mihai Eminescu” din Viena este și cetățean de onoare al municipiului Iași din 2019. Conform Ziarul de Iași, Laura Hanț este și fostă preşedintă a PSD Austria.

Discuția despre această angajare fictivă a lui Călin Georgescu are loc între fostul ofițer SRI Silviu Ularu-Pîrvu și soția lui, Ecaterina Ularu-Pîrvu, căreia îi povestește despre contextul angajării lui Georgescu:

”Îmi trimite Costi și ăstea i-a făcut angajare la el. Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? .. și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria!”, se arată în documentul consultat de G4Media.

Silviu Ularu-Pîrvu continuă să-i povestească soției despre cum Constantin Dănuț Hanț vrea să se asocieze cu Călin Georgescu într-o societate de consultanță pe probleme financiare.