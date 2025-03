Cum își minte Călin Georgescu adepții: De la ”nu am nicio relație cu Potra, nici vorbă, nu există așa ceva” la ”nu puteam să spun că-l cunosc” / Campania ”zero lei” s-a transformat în ”zero lei din bani publici”/ Alte exemple care în realitate nu corespund cu ce le spune candidatul pro-rus susținătorilor săi

În ultimele două săptămâni, Călin Georgescu și propaganda sa au revenit asupra unor afirmații ale candidatului pro-rus la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, pe care le-au schimbat radical sau le-au adaptat. Schimbările declarațiilor lui Georgescu au apărut ca urmare a anchetelor de presă sau a anchetelor procurorilor care au dezvăluit atât relații pe care candidatul pro-rus le nega vehement, cât și finanțările controversate ale acestuia. Vezi mai jos principalele secvențe care în realitate nu corespund cu ce le spune candidatul pro-rus susținătorilor săi.

Campania zero lei

Prin urmare, poate cea mai importantă schimbare de discurs a lui Georgescu are legătură cu modul în care acesta și-a finanțat campania. Repetând cu regularitate publicului faptul că și-a făcut o campanie electorală care l-a costat ”zero lei”, Georgescu s-a văzut nevoit, prin prisma anchetelor autorităților și ale presei, să reformuleze afirmația în ”campanie electorală cu zero lei din bani publici”. Georgescu și-a adaptat rapid retorica pentru adepții săi, ajutat de Anca Alexandrescu, în emisiunile pe care le moderează la Realitatea Plus, încercând de această dată să inducă ideea că autoritățile ”sunt deranjate” că nu a cheltuit niciun ban public pentru campania electorală.

G4Media a scris în exclusivitate aici despre finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, legătura cu omul de afaceri Ionel Rusen și asociații acestuia. G4Media a arătat cum magnatul Ioan Niculae (fost ofițer de securitate) și afaceristul Răzvan Leu din Buzău ar fi plătit sume de bani către oameni de afaceri apropiați de Georgescu. Este vorba, în primul rând, de aproape 2,2 milioane de lei (450.000 de euro), bani pe care o companie controlată de Ioan Niculae i-a achitat în 2020 și 2021 către consultantul financiar Francisc Dokonal de la compania FVD Global House pentru a obține o linie de creditare de 200 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri. Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu, potrivit plângerii consultate de G4Media.ro. Citește toate detaliile aici.

Mașinile de lux

Într-un caz similar finanțărilor, Georgescu nu a amintit nici despre mașinile de lux pe care le folosește și pe care i le-ar fi pus la dispoziție mercenarul Horațiu Potra. În spațiul public au apărut discuții de pe WhatsApp între cei doi, prin care făceau schimb de opinii despre diferiți bolizi. La fel ca în cazul finanțărilor, Georgescu, omul simplu care milita pentru reîntoarcerea la origini, pământ și pentru care ”apa conține informație”, iar ”Coca Cola nanocipuri”, a început să rostogolească ideea că folosește mașini ale unor entități private care nu implică vreo cheltuială din banii statului.

Georgescu nu are trecută nicio mențiune la categoria de împrumuturi, cadouri sau servicii din declarația de avere depusă înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Confruntat cu informațiile conform cărora folosește o mașină pusă la dispoziție de Potra, Georgescu a minimizat chestiunea, spunând că este ”minoră” și că era normal să se folosească de o ”mașină sigură”. Vezi detalii aici.

Procurorii Parchetului General îl acuză pe Călin Georgescu că a primit sume de bani cash de la mercenarul Horațiu Potra în campania electorală din 2024 și nu i-a declarat, dar și că Georgescu a primit în folosință de la Potra și un asociat al acestuia o limuzină Mercedes GLE Coupe, închiriată de la Țiriac Auto. Vezi detalii aici.

Relația cu Horațiu Potra

Așa ajungem la relația cu Horațiu Potra, negată vehement inițial de Georgescu: De la ”nu îl cunosc”, candidatul pro-rus a ajuns să explice la aceeași moderatoare Anca Alexandrescu despre cum ”nu putea spune că îl cunoaște” din motive de siguranță. Între cele două afirmații opuse, Georgescu a trecut printr-un episod ”l-am văzut o dată/cunosc multă lume/nu mai țin minte”.

Inițial, după alegerile din 24 noiembrie, Călin Georgescu a negat vehement că îl cunoaște pe mercenarul Horațiu Potra. Apoi, în 8 decembrie, Georgescu a spus că ”știe de Potra, dar nu l-a cunoscut”. Întrebat dacă are vreo relație cu acesta și dacă l-a chemat în Capitală, Georgescu a spus: „Am auzit şi eu, sigur că da. Nici vorbă, nu. Nu există aşa ceva. (…) Ştiu de el, evident, ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră”.

În 9 decembrie, însă, după apariția în spațiul public a unor fotografii în care cei doi apar împreună cu Eugen Sechila la o masă, candidatul pro-rus a declarat la Realitatea Plus că s-a întâlnit cu Potra, dar a minimizat relația cu acesta, spunând că așa cum l-a cunoscut pe Potra ”cunoaște foarte multă lume”:

”Eu ca și persoană publică m-am văzut cu foarte mulți oameni. Aveam nevoie de gărzi de corp. Nu e în cercul meu de apropiați. Sunt imagini de acum 2 ani, de acum 3 ani. 100% nu sunt de acum. În momentul în care le-am văzut, pot să-mi aduc vag aminte de ele”, a spus Georgescu în 9 decembrie la Realitatea TV. Vezi detalii aici.

Ulterior, după ancheta procurorilor care vorbesc de o relație apropiată Georgescu-Potra, candidatul pro-rus a recunoscut că îl cunoaște și are o relație solidă cu acesta, spunând că n-a putut vorbi până acum despre această legătură din ”motive de siguranță”:

„Ideea este așa, evident, în primul rând, la solicitarea lui expresă acum ceva timp, evident că și pentru protecția lui și în special pentru protecția mea, nu puteam să vorbim. La emisiunea dumneavoastră (la Anca Alexandrescu, Realitatea Plus, n.red.), a doua zi, un general, era un om din sistem, a spus foarte clar că așa și trebuia procedat pentru că este vorba despre siguranța unui om și a unei situații, într-o campanie nu foarte simplă. Deci, era firesc să se întâmple așa”, a spus Călin Georgescu joi seară, la Realitatea Plus.

Fostul ONG-ist finanțat de Soroș și banii USAID

Călin Georgescu și adepții acestuia apelează constant la o virulentă retorică anti-Soroș, miliardarul american ale căror fundații au contribuit la consolidarea democrațiilor, cu precădere ale celor din Europa de Est, după căderea comunismului. După ce Donald Trump a retras fondurile USAID, Georgescu și adepții au pornit o vânătoare de vrăjitoare și împotriva jurnaliștilor care au beneficiat de fondurile americane, întocmind chiar liste cu aceștia.

Ce a uitat Georgescu să spună, dar au amintit jurnaliștii Recorder este detaliul despre viața de ONG-ist a candidatului pro-rus care a beneficiat inclusiv de fonduri USAID.

„Rețeaua Soros din România va fi interzisă, cu siguranță, pentru că a făcut mult rău țării mele, poporului meu”, spunea recent Călin Georgescu într-un interviu cu Mario Nawfal, portavocea de pe X a lui Elon Musk. Georgescu a spus acest lucru și într-un interviu pentru Alex Jones, un realizator de podcasturi conspiraționist, condamnat în SUA pentru că a răspândit știri false.

„Rețeaua lui Soros este legată de funcționarii publici, de forțele de ordine. Sunt profund dedicat să investighez și să-i expun pe toți cei responsabili, atât în România, cât și în SUA, pentru gestionarea ilegală a acestor fonduri provenite de la USAID și rețeaua Soros”, a declarat Georgescu citat de Recorder.

Călin Georgescu a avut același discurs și la Realitatea Plus, în 16 februarie: „În prima zi oficială, toată rețeaua Soros va fi interzisă personal de către mine. Se cunosc, îi știm deja. Lucrurile sunt foarte clare și este important, însă, că acest cancel culture, doamna Alexandrescu, n-a venit pe un teren viran. În momentul în care distrugi educația unui popor, ai țara în mână”.

Declarațiile pe care le face astăzi Călin Georgescu sunt în contradicție flagrantă cu biografia sa, scrie Recorder. Vreme de 20 de ani, acesta a condus ONG-uri axate pe probleme de mediu și de dezvoltare durabilă: Tineretul Ecologist din România (1990-1996) și Centrul Național de Dezvoltare Durabilă (1997-2011). În anii tranziției, aceste organizații s-au hrănit aproape exclusiv din fonduri internaționale: programe PHARE oferite de Uniunea Europeană, finanțări USAID (Agenția pentru Dezvoltare Internațională a SUA) sau sponsorizări din partea unor guverne occidentale. În plus, primul ONG al lui Călin Georgescu a avut și parteneriate cu Fundația Soros.Citește aici investigația integrală Recorder.

Despre Ilan Șor: Omul care a îngropat libertatea și democrația în Republica Moldova, dar care avea ”idei interesante” în 2022 și cita din el

În 4 martie, Călin Georgescu a acordat un interviu ziaristei Natalia Morari, din Republica Moldova, extrem de controversată și acuzată de legături cu FSB. Natalia Morari are o relație cu Veaceslav Platon, fugarul condamnat pentru furtul a milioane de euro. Georgescu spunea în interviu că Republica Moldova ”a suferit foarte mult” din cauza lui Ilan Șor și a lui Vladimir Plahotniuc.

”Pentru că, dacă stau să mă gîndesc la cît a suferit Republica Moldova, sînt cazuri celebre: Plahotniuc, Ilan Șor. Oamenii ăștia au acaparat întreaga gîndire și întreaga conduită economică, socială, este un flagel, care, noroc cu SUA, că au pus capăt acestei chestiuni și cei doi sînt urmăriți. Prin aceștia doi și prin intermediul tuturor filierelor existente, practic, s-a îngropat libertatea și democrația în R. Moldova”, spune Georgescu citat de noi.md.

Digi24.ro arăta în 3 decembrie 2024 cum Călin Georgescu i-a făcut un portret lui Ilan Șor, oligarhul moldovean fugar a cărui organizație a plătit milioane de dolari pentru a influența alegerile din Republica Moldova și care este condamnat într-unul dintre cele mai mari dosare de corupție din regiune (furtul miliardului din sistemul bancar).

Georgescu scria în carte că Șor a lansat un proiect cu același titlu „Hrană, Apă, Energie” și arată că ideile prezentate de oligarh sunt „interesante”, notează Digi24. Candidatul pro-rus scria despre copilăria „micuțului Ilan”, despre afacerile familiei sale și despre funcțiile pe care le ocupa în anul 2022 și cita mai multe pasaje din alte cărți scrise despre Ilan Șor, mai notează Digi24.ro.

Omul ”antisistem” născut de sistem. Raportul ONU care tace când Musk susține retragerea SUA din organizație

G4Media a arătat într-o analiză de la finalul lunii noiembrie de ce este Călin Georgescu un produs pur de sistem și nu un candidat anti-sistem.

Călin Georgescu a urmat cursuri postuniversitare în securitate și apărare națională la Colegiul Național de Apărare „Carol I”. Colegiul Național de Apărare funcționează în cadrul Universității de Apărare Carol I, o instituție de învățământ a Ministerului Apărării Național. Cursurile Colegiului Național de Apărare sunt urmate de numeroși angajați ai statului român.

Un document arată prezența lui Călin Georgescu la ”aprinderea luminilor”, primul eveniment important al Marii Loje Naționale din România, notează Turnul Sfatului. Se întâmpla în 24 ianuarie 1993, iar evenimentul organizat de masonerie a fost consumat în Sala Oglinzilor din Casa Vernescu, din București.

Călin Georgescu a fost consilier al ministrului Mediului și secretar general în acest minister între 1997-1998. A fost adus în minister de Marcian Bleahu, Între anii 1949-1951 Bleahu a fost delegat provizoriu pentru lucrările Canalului Dunăre-Marea Neagră, iar în 1953 a fost numit geolog-șef la Direcția Metroului București.

Georgescu a fost angajat începând cu data de 7 aprilie 2004 la cabinetul ministrului afacerilor externe în calitate de consilier personal, “fără implicații financiare”, în perioada în care ministerul era condus de Mircea Geoană, a declarat ministerul de Externe, într-un răspuns la solicitarea G4Media.

Nu în ultimul rând, Călin Georgescu a fost propunerea AUR de prim-ministru. Citește detalii aici.

Un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din 2010 arată că Georgescu a fost numit raportor al ONU:

”Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) de la Geneva a desemnat, la data de 18 iunie 2010, în funcţia de Raportor special ONU pentru efectele adverse ale transportului de produse şi deşeuri toxice şi periculoase asupra realizării drepturilor omului, candidatul din partea României, domnul Călin Georgescu. Este primul mandat tematic obţinut de România de la înfiinţarea CDO, în 2006. Durata mandatului este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii”, se arată în comunicatul MAE din iunie 2010.

Cu toate acestea, Georgescu nu a avut nicio reacție când Elon Musk a susținut public că este de acord cu retragerea SUA din ONU.

Potrivit Wikipedia (atenție, informațiile de aici pot fi editate de către oricine și nu sunt verificate) Călin Georgescu a fost președinte al Centrului European de Sprijin din Winterthur (Elveția) al Clubului de la Roma (European Support Centre for the Club of Rome) și director executiv al Institutului Indicelui Global al Sustenabilității al Națiunilor Unite (United Nations Global Sustainable Index Institute) din Geneva și Vaduz (2015–2016).

”Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu sunt eroi”, dar ”să se exprime istoricii”

O documentare G4Media.ro arată că Georgescu a devenit motiv de tensiune între George Simion și co-președintele AUR de la acea vreme, Claudiu Târziu, după ce a făcut apologia criminalilor de război calificându-i ”eroi” pe șeful legionar Corneliu Zelea Codreanu și pe autorul Holocaustului din România, Ion Antonescu. Tot el a spus despre asasinarea lui Nicolae Iorga de către legionari că ”istoria este mistificată”.

Ulterior, Georgescu nu a mai reluat public această idee și a transmis că trebuie ”să se exprime istoricii”. Procurorii i-au deschis dosar penal pentru elogierea vinovaților de genocid și crime de război, dar procurorii l-au clasat pe motiv că fapta nu e prevăzută de legea penală.

Ulterior episodului în care a făcut apologia criminalilor de război, Georgescu a fost retras de AUR, ”pierzând” funcția de ”premier” și fiind nominalizat drept ”președinte de onoare” al partidului. O lună mai târziu, Georgescu a anunțat că a întrerupt discuțiile cu AUR (februarie 2022), care acum îi susține candidatura la președinție.

Diaspora care semnează cu degetul vs. diaspora care se trezește în conștiință

Într-o înregistrare pe TikTok preluată de mai multe publicații, Călin Georgescu apare vorbind despre tinerii din diaspora ca fiind ”sclavi” care ”nu știu să scrie și să citească” și care ”semnează cu degetul”:

Ulterior, înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu și-a direcționat o bună parte din discurs către Diaspora, pe care o numea ”cealaltă Românie” și unde a și câștigat cele mai multe voturi: