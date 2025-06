LIVE Războiul de 12 zile dintre Israel și Iran se încheie / Premierul israelian salută „victoria istorică”, la fel și președintele Iranului / Netanyahu: „Prietenul nostru, președintele Trump, a fost alături de noi într-un mod fără precedent”

Donald Trump a anunțat marți dimineață, după mai multe mesaje confuze, că o încetare a focului între Israel și Iran a intrat în vigoare. Luni, Teheranul a bombardat baza din Qatar, dar ar fi anunțat atacul, susține președintele american care a transmis: ”Felicitări lumii, este timpul pentru pace!”. Mai multe zboruri au fost suspendate în Golf după ce Bahrain, Irak și Qatar și-au închis spațiul aerian. Patru persoane au murit în Israel după un atac iranian de marți dimineață asupra orașului Beerșeba, iar cel puțin nouă persoane au murit în Iran, în urma atacurilor israeliene, susțin oficialii ambelor țări. În cursul serii, încetarea focului a fost anunțată de Israel, iar Iran și Irak și-au redeschis spațiul aerian.

Ora 22:30 Netanyahu salută „victoria istorică” în Iran

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris încetarea focului între Iran și Israel drept o „victorie istorică”.

El spune că „victoria va fi amintită de generații întregi. Am înlăturat două amenințări existențiale imediate – o amenințare nucleară și o amenințare cu rachete balistice. Dacă nu am fi acționat, ne-am fi confruntat în curând cu pericolul de anihilare”, transmite BBC.

Netanyahu spune că FDI „a eliminat comandamentul superior al Iranului”, inclusiv trei șefi de stat major, oameni de știință în domeniul nuclear și alți oficiali de rang înalt.

Campania Israelului a distrus, de asemenea, instalațiile nucleare din Isfahan, Natanz și Arak, afirmă premierul.

El a salutat, de asemenea, implicarea președintelui american Donald Trump în campanie.

„Prietenul nostru, președintele Trump, a fost alături de noi într-un mod fără precedent – sub conducerea sa, armata americană a distrus situl de îmbogățire la Fordo”, spune Netanyahu.

Ora 21:45 Israelul va respecta încetarea focului cu Iranul „atât timp cât și cealaltă parte o va face”, a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz, că i-a spus secretarului american al apărării, Pete Hegseth, transmite CNN.

Katz a mai spus că i-a mulțumit lui Hegseth pentru decizia președintelui Donald Trump de a „acționa cu Israelul” împotriva programului nuclear al Iranului, pe care l-a descris drept o amenințare.

Ora 21:43 Președintele Trump a ajuns la Amsterdam pentru summitul NATO, unde urmează să se întâlnească cu cei 32 de lideri ai alianței de securitate și să participe la un dineu oferit de regele olandez, transmite BBC.

La bordul Air Force One, Trump ar fi vorbit cu membrii „pool-ului” de presă – jurnaliștii care călătoresc cu președintele – și a mulțumit Israelului pentru că a renunțat la noi lovituri asupra Iranului.

De asemenea, el le-a spus jurnaliștilor că se așteaptă să discute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja summitului.

Acesta este primul summit NATO al președintelui SUA din 2019.

Ora 21:40 Iranul a obținut o „victorie istorică” în urma „războiului de 12 zile care a fost impus” de Israel, susține președintele iranian, transmite CNN.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a adresat astăzi națiunii și a susținut că țara a obținut o „victorie istorică” în urma conflictului care a fost „impus” de Israel, potrivit agenției de presă de stat IRIB.

„După rezistența curajoasă a națiunii voastre mărețe și istorice, asistăm la o încetare a focului și la încetarea războiului de 12 zile care a fost impus națiunii iraniene de aventurismul și incitarea” guvernului israelian, a declarat Pezeshkian, potrivit IRIB.

Ora 20:59 Comandamentul Frontului de Interne din Israel declară că a ridicat restricțiile în întreaga țară, permițând publicului să treacă la „activitate deplină”, transmite CNN.

De acum și până cel puțin joi seară, civilii vor avea voie să organizeze adunări și servicii, să deschidă locurile de muncă și să desfășoare activități educaționale fără restricții.

Cu toate acestea, în comunitățile din apropierea Gazei, adunările vor fi în continuare limitate la 2.000 de persoane.

Autoritatea Israeliană pentru Aeroporturi a anunțat că aeroporturile Ben Gurion și Haifa își reiau toate operațiunile.

„Ca parte a revenirii la rutină, toate limitările privind numărul de zboruri de intrare și de ieșire – precum și numărul de pasageri pe zbor – au fost ridicate”, a declarat aceasta.

Ora 20:39 Iranul nu va negocia cu SUA atât timp cât „agresiunea” continuă, afirmă ministrul de externe

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că Iranul nu se va întoarce la masa negocierilor cu Statele Unite atât timp cât „agresiunea” împotriva țării sale continuă, transmite CNN.

El a declarat pentru postul de știri Al-Araby al-Jadeed că Iranul a primit mesaje de la SUA și „a oferit răspunsurile necesare prin intermediari și canale indirecte”.

Ora 20:22 Campania împotriva Iranului „nu s-a încheiat”, dar s-a încheiat o fază semnificativă, afirmă șeful armatei israeliene

Șeful Statului Major al armatei israeliene a făcut o scurtă declarație. El a avertizat că campania împotriva Iranului „nu s-a încheiat”, chiar dacă aceasta este „încheierea unui capitol important”, transmite Sky News.

Eyal Zamir a declarat că o „fază semnificativă” s-a încheiat și că Israelul intră într-o „nouă fază, bazată pe realizările celei actuale”, transmite și CNN.

Eyal Zamir a adăugat că armata se concentrează pe întoarcerea în Gaza, aducerea înapoi a ostaticilor Israelului și „dezmembrarea regimului Hamas”.

Ora 19:53 O mulțime numeroasă se adună la Teheran pentru a-și arăta solidaritatea cu forțele armate iraniene, relatează mass-media de stat, potrivit CNN.

Ora 19:36 Spațiul aerian irakian a fost redeschis, iar zborurile îl tranzitează acum, a scris marți site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24 pe X, potrivit The Guardian.

Spațiul aerian iranian este acum deschis pentru sosirile și plecările internaționale spre și dinspre Teheran, cu permisiune prealabilă, a adăugat acesta.

Ora 18:41 Trump spune că a fost o „onoare” să „distrugă” capacitățile nucleare iraniene

Donald Trump a postat din nou pe site-ul său de socializare, Truth Social, transmite Sky News.

În timp ce se află în drum spre summitul NATO de la Haga, el a avut ceva mai multe de spus despre conflictul dintre Iran și Israel.

„Atât Israelul, cât și Iranul au vrut să oprească războiul, în egală măsură”, a scris el.

„A fost marea mea onoare să distrug toate instalațiile și capacitățile nucleare, iar apoi, să OPRESC RĂZBOIUL!”

Ora 17:46 Trump a fost „excepțional de direct” cu Netanyahu în convorbirea telefonică – CBS

CBS, partenerul american al BBC, afirmă că Trump a fost „excepțional de ferm și direct cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, cu privire la ceea ce trebuie să se întâmple pentru a susține încetarea focului”, în timpul unui apel telefonic între cei doi lideri, cu puțin timp înainte.

„Prim-ministrul a înțeles gravitatea situației și preocupările exprimate de președintele Trump”, relatează CBS.

Anterior, biroul lui Netanyahu a emis o declarație în care a afirmat că Israelul „s-a abținut de la alte atacuri” după ce premierul a vorbit cu Trump.

Ora 16:42 Trump spune că nu vrea să vadă o schimbare de regim în Iran

Trump a discutat cu reporterii la bordul Air Force One în timp ce se deplasa la un summit NATO în Olanda, transmite BBC.

Întrebat dacă dorește să vadă o schimbare de regim în Iran, președintele a spus: „Nu. Dacă a fost, a fost, dar nu, nu vreau. Aș vrea să văd că totul se calmează cât mai repede posibil”.

Trump adaugă: „Schimbarea regimului presupune haos, iar în mod ideal nu vrem să vedem atât de mult haos”.

Ora 16:23 Israelul a distrus marți o instalație radar în apropiere de Teheran ca răspuns la încălcarea de către Iran a încetării focului, dar s-a abținut de la alte lovituri după ce premierul Benjamin Netanyahu a discutat cu Donald Trump, arată un comunicat al biroului premierului Netanyahu, citat de The Guardian.

Ora 16:14 Iranul afirmă că a lansat 14 rachete asupra Israelului „cu câteva minute” înainte de încetarea focului

Gardienii Revoluției din Iran afirmă că ultimul său val de atacuri asupra Israelului a fost lansat cu câteva minute înainte ca încetarea focului să intre în vigoare, potrivit Sky News.

Într-o declarație raportată de agenția de presă semi-oficială Tasnim, IRGC a afirmat că a lansat 14 rachete asupra centrelor militare israeliene în această dimineață.

Ora 15:25 Corespondentul BBC la Casa Albă: Limbajul dur al lui Trump este un semn al frustrării sale

Corespondentul BBC la Casa Albă, Bernd Debusmann Jr, afirmă că, deși își petrece majoritatea zilelor la Casa Albă și adesea face parte din grupul de presă sau călătorește cu președintele Donald Trump în vizitele din SUA, “rareori – dacă nu chiar niciodată” – l-a văzut folosind limbajul pe care l-a folosit în această dimineață.

Deja aseară, am văzut figuri din interiorul Casei Albe lăudând cu voce tare „pacea” lui Trump. Dar, pentru moment, el pare să fie agitat și furios că aceasta nu are loc”.

Ora 14.29: Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că „nu este mulțumit” de Israel. ”A fost o rachetă care cred că a fost lansată după expirarea termenului limită. Acești oameni trebuie să se calmeze”, a declarat el reporterilor înainte de a pleca la summitul NATO de la Haga, potrivit BBC. ”Nu mi-a plăcut faptul că Israelul a bombardat imediat după ce am încheiat acordul. Practic, avem două țări care se luptă de atâta timp și atât de intens încât nu mai știu ce naiba fac.”

Ora 14:13 Trump: Atât Israelul cât și Iranul au încălcat încetarea focului

Ora 13:24 Israelul a publicat o imagine a ceea ce spune că este o rachetă iraniană lansată în timpul încetării focului, potrivit Sky News.

„Iranul continuă să își arate adevărata natură de stat terorist și amenințare regională”, acuză Israelul.

Televiziunea de stat iraniană afirmă că Teheranul neagă informațiile potrivit cărora ar fi încălcat încetarea focului.

