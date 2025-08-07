Universitatea Craiova, victorie fără emoții cu Spartak Trnava, scor 3-0, și este aproape de play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova a câștigat fără emoții primul duel din dubla manșă cu Spartak Trnava din turul trei preliminar Conference League, joi seară, scor 3-0, și sunt cu un pas în play-off.

Trnava punctase prima, în minutul 3, dar golul lui Michal Duris a fost anulat pe motiv de offside. Au urmat ocazii mari semnate de băieții antrenați de Mirel Rădoi, cea mai mare fiind bara lui Ștefan Baiaram din finalul primei reprize. Echipele au intrat cu o remiză albă la vestiare.

Repriza secundă a adus o Craiova mult mai eficientă și Ștefan Baiaram a deblocat tabela în minutul 51 cu un șut direct în vinclul porții lui Frelih. Trei minute mai târziu, Assad Al Hamlawi a dublat avantajul oltenilor după ce a fost scăpat de marcajul defensiv al adversarilor și l-a învins pe portar.

Scorul final a fost stabilit de Carlos Mora în minutul 80, după ce șutul lui Baiaram a fost blocat de Frelih și balonul a sărit cu ceva noroc la Mora, care a înscris cu poarta goală. Jakob Paur a fost eliminat în minutul 87, după ce l-a lovit cu cotul pe Băluță și slovacii au terminat meciul în inferioritate numerică.

Returul este programat peste o săptămână, în Slovacia, de la ora 21:30.