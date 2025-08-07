G4Media.ro
VIDEO Ion Iliescu, ignorat de români la funeralii. Zeci de mii de…

funeralii Ion Iliescu
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

VIDEO Ion Iliescu, ignorat de români la funeralii. Zeci de mii de oameni la funeraliile lui Corneliu Coposu și Regelui Mihai, străzi pustii la Iliescu

Articole7 Aug • 2.072 vizualizări 2 comentarii

Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile Bucureștiului la înmormântarea liderului țărănist Corneliu Coposu (14 noiembrie 1995) și a Regelui Mihai I (16 decembrie 2017).

În contrast, străzile Capitalei au rămas practic pustii la funeraliile de stat decretate pentru decesul fostului președinte Ion Iliescu, care a fost înmormântat joi la Cimitirul Ghencea, cu onoruri militare și salve de tun.

Nici pentru Corneliu Coposu și nici pentru Regele Mihai nu au fost declarate funeralii de stat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
2 comentarii

  1. Încă a primit prea mult.
    Iar pesede care a vrut sa se ridice pe cosciugul lui iată ca e aproape i groapă cu el…și asta e exact ce merită.

  2. Într-o țară normală, in 07.08.2025, Administrația Penitenciarelor ar fi tocmit o echipă de gropari să sape o groapă potrivit de adâncă, iar pentru „eficiență maximă” i-ar fi „dotat” și cu câte o sticlă de palincă de nu mai știu câte grade…

