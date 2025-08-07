VIDEO Ion Iliescu, ignorat de români la funeralii. Zeci de mii de oameni la funeraliile lui Corneliu Coposu și Regelui Mihai, străzi pustii la Iliescu
Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile Bucureștiului la înmormântarea liderului țărănist Corneliu Coposu (14 noiembrie 1995) și a Regelui Mihai I (16 decembrie 2017).
În contrast, străzile Capitalei au rămas practic pustii la funeraliile de stat decretate pentru decesul fostului președinte Ion Iliescu, care a fost înmormântat joi la Cimitirul Ghencea, cu onoruri militare și salve de tun.
Nici pentru Corneliu Coposu și nici pentru Regele Mihai nu au fost declarate funeralii de stat.
