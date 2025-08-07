G4Media.ro
Mutare neașteptată la Barcelona – Inigo Martinez își reziliază contractul și pleacă gratis la Al-Nassr

Mutare neașteptată la Barcelona – Inigo Martinez își reziliază contractul și pleacă gratis la Al-Nassr

Inigo Martinez își va rezilia contractul cu FC Barcelona pentru a se alătura formației arabe Al-Nassr. Fundașul ar urma să semneze un contrat pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano și presei catalane.

Martinez, în vârstă de 34 de ani, urmează să i se alăture lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr gratis, după ce și-a reziliat contractul cu Barcelona, la care a petrecut două sezoane.

Spaniolul era sub contract cu echipa Blaugrana până în 2026, cu posibilitatea de a extinde cu încă un an, dar a ales să plece, fiind acoperit de o clauză din contract care îi dădea mână liberă să plece în cazul în care o ofertă din Arabia Saudită corespundea cu cerințele acestuia. Barca va elibera 12 milioane de euro din plafonul salarial, fără să primească vreo sumă de transfer.

Inigo Martinez a fost un jucător esențial pentru echipa lui Hansi Flick în sezonul trecut, mai ales în renumitul „offside trap”, fiind titular în meciurile importante. El părăsește Barcelona după doar două sezoane și trei titluri câștigate, toate în 2025: La Liga, Cupa Regelui și Supercupa Spaniei. La Al-Nassr, unde ar urma să semneze un contract pe un an cu opțiune de prelungire, ar putea să-l înlocuiască pe Aymeric Laporte, despre care se zvonește că ar putea ajunge la Athletic Bilbao. Dacă cele două transferuri se concretizează, ar crea o situație de déjà vu, deoarece în iarna lui 2018, Inigo Martinez s-a alăturat echipei Bilbao pentru a-l înlocui pe Aymeric Laporte, care fusese transferat la Manchester City, notează L’Equipe.

