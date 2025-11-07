Ministrul de externe al Poloniei susţine că guvernul anterior i-a piratat telefonul utilizând programul israelian Pegasus
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că telefonul său a fost ascultat şi piratat de guvernul anterior de dreapta, care a folosit spyware-ul Pegasus, produs în Israel, transmite BBC, citat de agenția Rador.
Partidul Lege şi Justiţie (PiS), care a pierdut puterea în urmă cu doi ani, a recunoscut că a cumpărat programul-spion Pegasus, dar a insistat că acesta nu a fost folosit decât împotriva ţintelor infracţionale şi nu împotriva rivalilor politici.
Radosław Sikorski a acuzat guvernul anterior că s-a folosit de Pegasus pentru a-i citi conversaţiile private şi a adăugat că vor fi aduşi în faţa justiţiei toţi cei responsabili pentru folosirea a ceea ce a numit „arme cibernetice împotriva oponenţilor politici”.
Procurorii susţin că foştii miniştri de justiţie au autorizat utilizarea a milioane de dolari din fonduri de stat pentru a cumpăra programul-spion. Potrivit procurorilor, programul Pegasus a fost utilizat pentru a spiona telefoanele a aproape 600 de persoane, inclusiv importanţi rivali politici.
