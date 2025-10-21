Ministrul de Externe al Poloniei: Nu putem garanta că avionul lui Putin nu va fi constrâns să aterizeze în baza mandatului de arestare al Curții Penale dacă va survola teritoriul Poloniei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că, dacă președintele rus Vladimir Putin va survola Polonia pentru o eventuală întâlnire cu Donald Trump, avionul său ar putea fi forțat să aterizeze pentru a-l aresta pe Putin în baza unui mandat emis de Curtea Penală Internațională de la Haga, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu putem garanta că o instanță poloneză independentă nu va ordona guvernului să determine aterizarea unui astfel de ipotetic avion pentru a preda suspectul instanței de la Haga”, a declarat Sikorski într-un interviu acordat Radio Rodzina,.

În cadrul unei recente convorbiri telefonice, Trump și Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei, Budapesta, la o dată care nu a fost încă stabilită.

Toate țările vecine Ungariei, cu excepția Serbiei, au suspendat traficul aerian regulat cu Rusia, dar ar putea lua în considerare permisiunea ca avionul care îl transportă pe președintele rus să treacă prin spațiul lor aerian . Polonia nu are graniță comună cu Ungaria.

Putin poate fi arestat în baza unui mandat emis de Curtea Penală Internațională în martie 2023 în țările care au semnat statutul Curții.

Sikorski a recunoscut că Putin ar putea, teoretic, să evite teritoriul UE până ajunge în Ungaria (care și-a anunțat retragerea din CPI, deși această decizie nu a intrat încă în vigoare), survolând Turcia, Muntenegru și Serbia. Serbia și Muntenegru sunt și ele membre ale CPI .