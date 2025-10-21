Eurodeputaţii cer ca Uniunea Europeană să joace un rol mai puternic în soluţionarea confictului israeliano-palestinian şi nu să fie doar un „plătitor pasiv” pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza

Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai puternic în soluţionarea conflictului israeliano-palestinian şi nu să fie doar un „plătitor pasiv” pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza, au declarat eurodeputaţii marţi dimineaţă, în cadrul unei dezbateri privind situaţia din Orientul Mijlociu după încetarea focului mediată de Donald Trump, transmite Agerpres.

„În ciuda armistiţiului şi eliberării ostaticilor, situaţia umanitară în Gaza rămâne catastrofală”, a declarat Dubravka Suica, comisarul european pentru Mediterana.

„UE poate juca un rol esenţial în sprijinul Gazei prin ajutor imediat pe scară largă şi explorarea tuturor rutelor. Putem aduce şi mai mulţi pacienţi palestinieni în Europa prin mecanismul european de protecţie civilă”, a mai spus reprezentanta Comisiei Europene la dezbatere.

„Avem nevoie însă ca ONU să facă tranziţia de la sprijin de urgenţă la ajutor de redresare de urgenţă”, a pledat ea.

Suica a mai spus că UE vrea foarte mult să contribuie la aranjamentele de guvernare în Fâşia Gaza şi că poate oferi sprijin tehnic comitetului palestinian de tehnocraţi. „Autoritatea palestiniană trebuie să se reformeze şi acest lucru trebuie monitorizat”, a cerut ea, subliniind în acelaşi timp că UE continuă să susţină soluţia celor două state.

David McAllister, din grupul PPE, a spus că „de o săptămână avem o speranţă privind pacea în Orientul Mijlociu, dar aceasta nu este de ajuns”.

„Atacurile Hamas asupra civililor palestinieni şi refuzul lor de a renunţa la arme face ca acordul de pace să fie extrem de fragil”, a adăugat el.

În acelaşi timp, eurodeputatul german a mai remarcat că „faptul că mai multe state arabe doresc să se angajeze politic, militar şi diplomatic este fără precedent”. Nu în ultimul rând, David McAllister a cerut „menţinerea în viaţă a soluţiei celor două state”.

Yannis Maniatis din grupul S&D a afirmat în intervenţia sa că Uniunea Europeană a fost prezentă la medierea încetării focului în Egipt „însă poate i-a făcut până la urmă prea multă galerie lui Trump”.

„Comisia nu vine cu nişte strategii generale legate de Orientul Mijlociu. Aceste strategii ar trebui să meargă dincolo de obiectivele tactice ale unei crize. Ne dorim un viitor care să fie construit pe pace, recunoaştere reciprocă şi pe speranţă. Până la urmă există acolo un trecut de război, dar e nevoie de reconciliere”, a pledat eurodeputatul grec.

Jordan Bardella, din grupul Patrioţi pentru Europa, a declarat în cadrul dezbaterii că „eliberarea ostaticilor israelieni este o uşurare pentru familii, dar să nu ne înşelăm, pacea se construieşte în fiecare secundă, nu apare imediat”.

În acelaşi timp, eurodeputatul francez spus că Franţa trebuie să aibă propria sa voce în soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu. „Preşedintele (Franţei, Emmanuel) Macron a supărat Israelul fără să convingă lumea arabă şi nu a rezolvat nimic”, a mai afirmat el.

Hannah Neumann, din grupul Verzilor, a spus că UE nu are nevoie de Donald Trump pentru a se implica în soluţionarea conflictului palestiniano-israelian şi că „e timpul ca Europa să nu mai fie un plătitor pasiv” pentru reconstrucţie în Gaza.

Lynn Boylan, din grupul Stângii, a afirmat în dezbatere că „această încetare a focului nu poate fi o scuză pentru ca UE să stea cu mâinile în sân. Nu poate exista pace fără dreptate, trebuie traşi la răspundere toţi cei vinovaţi”, referindu-se la responsabilii israelieni pentru care este mandate de arestare din partea Curţii Penale Internaţionale.

Hildegard Bentele, din grupul PPE, a fost unul dintre eurodeputaţii care a subliniat că „UE nu trebuie să dea fonduri pentru reconstrucţie atâta timp cât Hamas rămâne la putere”.

„Trebuie să aibă loc alegeri în teritoriile palestiniene ocupate în termen de un an”, a subliniat ea, referindu-se la o veche problemă din teritoriile ocupate, respectiv amânarea repetată a alegerilor.