Găsește soluții eficiente pentru creșterea performanței flotelor auto (Parteneriat)

Fleet Management Conference, cel mai important eveniment despre gestionarea eficientă a flotelor auto, revine cu o nouă ediție toamna aceasta, pe 4 noiembrie, la Crowne Plaza Hotel în București. Evenimentul reunește anual jucători importanți ai industriei, manageri cu experiență în administrarea flotelor, deținători de parcuri auto, furnizorii de servicii, dar și consultanți reputați din domeniu pentru a discuta strategiile și bunele practici folosite de aceștia în optimizarea gestionării flotelor.

Conferința include sesiuni de prezentări și dezbateri pline de conținut, precum și momente de networking valoros cu experții din industrie, pentru a veni în ajutorul participanților cu strategii de mobilitate, soluții pentru optimizarea bugetului de management și practici de succes ce pot asigura sustenabilitatea.

Profesioniști din companii cu rezultate dovedite în creșterea performanțelor flotei și dezvoltarea unor planuri eficiente de administrare vor împărtăși modalitățile prin care managerii pot alinia strategiile la cele mai noi standarde de pe piață.

Eveniment cu tradiție în industrie, Fleet Management Conference oferă specialiștilor o platformă de know-how actualizat și networking valoros, aducând în prim-plan ultimele noutăți, soluții, tehnologii și oportunități în optimizarea managementului flotelor auto.

Ediția din acest an are ca temă centrală provocările mobilității moderne: cum construim flote mai sigure, mai eficiente și mai sustenabile. Printre subiectele abordate în cadrul ediției se numără:

TENDINȚE

ESG & reglementări: cum se aliniază flotele la standardele de sustenabilitate

TACTICI OPERAȚIONALE

Strategii de optimizare a costurilor în contextul creșterii prețurilor

DIGITALIZARE

De la date la decizii: cum transformă digitalizarea managementul flotelor auto

EXPERIENȚE REALE

Siguranță la volan: impactul tehnologiilor moderne asupra comportamentului șoferilor

ASIGURĂRI

Riscuri, costuri și optimizare: gestionează eficient costurile de asigurare într-o piață impredictibilă

MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ

Date & decizii inteligente sau cum transformi întreținerea flotei în avantaj competitiv

Mai multe detalii referitoare la participare, vorbitorii și agenda ediției sunt disponibile pe www.fleetconference.ro.

Fleet Management Conference 2025 este un eveniment organizat de Evensys, în parteneriat cu Arval România, PPC Blue, DKV Mobility România, Eldrive, Avis Budget România și Carfix | GT Motive.

Despre Evensys

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 18 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.