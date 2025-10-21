G4Media.ro
Record negativ de temperatură la Miercurea-Ciuc: minus 9,7 grade Celsius marți dimineață…

Sursa foto: Pixabay / Albrecht Fietz

Record negativ de temperatură la Miercurea-Ciuc: minus 9,7 grade Celsius marți dimineață / Precedentul record data din 1949

Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marţi dimineaţa, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie.

Potrivit informaţiilor furnizate Agerpres de meteorologul de serviciu Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, vechiul record de temperatură negativă al zilei de 21 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 8,5 grade Celsius.

Este pentru a doua zi consecutiv când se depăşeşte recordul zilei la Miercurea-Ciuc, după ce luni dimineaţa s-a înregistrat o minimă de minus 9,2 grade Celsius, doborând astfel recordul zilei de 20 octombrie, care data din 1949 şi era de minus 9 grade Celsius.

Condiţiile care au dus la scăderea temperaturii au fost similare cu cele din ziua precedentă, respectiv un front de aer rece, pe un fond de cer senin şi presiune atmosferică relativ staţionară.

Şi în alte localităţi din Harghita temperaturile minime au fost negative.

La Joseni s-au înregistrat minus 7,9 grade Celsius, la Topliţa au fost minus 7,5 grade, la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 2,5 grade Celsius, iar la staţia de munte Bucin minima a fost de minus 3,7 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru următoarele zile indică o uşoară încălzire, cu temperaturi în noaptea de marţi spre miercuri de până la minus 4 grade Celsius.

