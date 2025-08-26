G4Media.ro
cluj napoca noaptea
Sursa Foto: Dreamstime

Record de temperatură scăzută în luna august la Cluj, doborât după 44 de ani / S-au înregistrat luni doar 4,9 grade Celsius

26 Aug

Cluj-Napoca a înregistrat în această dimineață cea mai scăzută temperatură din istoria măsurătorilor pentru luna august: doar 4,9 grade Celsius, valoare care a doborât precedentul record stabilit în 1981, de 5 grade Celsius, anunță Cluj24.

După un început neobișnuit de rece pentru această perioadă, meteorologii ANM anunță că urmează o încălzire semnificativă, cu maxime de vară la final de lună.

La stația meteorologică din Cluj-Napoca, termometrele au coborât la 4,9 grade Celsius, fiind cea mai mică valoare înregistrată vreodată într-o zi de 25 august. Precedentul record pentru această dată era de 6,3 grade Celsius, iar scăderea actuală a fost determinată de o pătrundere de aer rece, asociată cu cerul senin din timpul nopții, potrivit meteorologilor.

Dimineața de 25 august 2025 a intrat în istorie și la nivelul întregii luni august. Vechea valoare minimă absolută pentru august, 5,0 grade Celsius, fusese măsurată în 1981. După 44 de ani, recordul a fost doborât cu o zecime de grad.

Specialiștii spun că scăderea temperaturilor este cauzată de un val de aer rece, fenomen întâlnit de obicei în sezonul rece. De această dată, în plină vară, efectul a fost amplificat de cerul senin, care a favorizat răcirea accentuată pe timpul nopții.

„Cauza a fost o pătrundere de aer rece care determină scăderea temperaturii. Doar că pătrunderea asta în mod normal se face în sezonul rece și pentru că e acum, au scăzut temperaturile. Precedenta valoare era 6.3 pentru ziua de 25 august. Dar fiind cerul senin, au scăzut temperaturile foarte mult”, au transmit cei de la Serviciul de Prognoză Cluj.

