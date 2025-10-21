Libertatea: MAE l-a „uitat” în postul de consul general la Cape Town pe fostul jurnalist Andrei Zaharescu, mutat în Africa de 12 ani

Patru ambasadori și doi consuli au depășit limita de mandat de patru ani în misiunea pe care o exercită în plan extern. Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, numit politic pe postul de consul general la Cape Town, în Africa de Sud, în timpul Guvernului Ponta, înregistrează un record în depășirea mandatului, fiind plecat în misiune de 12 ani, scrie Libertatea.

Andrei Zaharescu a fost jurnalist la Antena 1 până în luna mai 2012, când a fost numit purtător de cuvânt al Guvernului Ponta. Un an și câteva luni mai târziu, Zaharescu a fost trimis consul general al României la Cape Town, în Africa de Sud.

Conform art. 35, alin (14) din Legea 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 4 ani. În țările cu condiții dificile, durata misiunii permanente în străinătate poate deveni chiar mai scurtă cu un an.

Conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară, consulii generali, șefi ai oficiilor consulare de carieră cu rang de consulat general, sunt numiți prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului Afacerilor Externe.

