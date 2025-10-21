O chinezoaică a fost pusă sub acuzare şi încarcerată în legătură cu furtul unor pepite de aur de la Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris / Valoarea istorică şi ştiinţifică a acestor piese este considerată „inestimabilă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O chinezoaică a fost pusă sub acuzare şi plasată în arest preventiv pentru furtul unor pepite de aur de la Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris, precum şi pentru asociere în vederea comiterii de infracţiuni, a anunţat marţi procurorul Parisului, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tânăra de 24 de ani, pusă sub acuzare la 13 octombrie, fusese „predată în aceeaşi zi de autorităţile spaniole, care o arestaseră la Barcelona pe 30 septembrie, în baza unui mandat european de arestare”, a precizat Laure Beccuau într-un comunicat.

Faptele au avut loc în dimineaţa zilei de 16 septembrie, cu puţin peste o lună înainte de spectaculosul furt de bijuterii de la Luvru, survenit duminică.

Alertat de o angajată a serviciului de curăţenie, un conservator al muzeului a constatat dispariţia unor pepite de aur de obicei expuse, a reamintit Beccuau.

Printre acestea se numără „pepite provenite din Bolivia, donate Academiei de Ştiinţe în secolul al XVIII-lea; din Urali, oferite muzeului în 1833 de ţarul Nicolae I al Rusiei; din California, descoperite în timpul „Goanei după aur” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, precum şi „o pepită de aur de peste 5 kilograme provenind din Australia, descoperită în 1990”, a detaliat procurorul.

Greutatea totală a acestor pepite a fost estimată la aproape 6 kilograme, a precizat procurorul, cu un prejudiciu financiar evaluat la 1,5 milioane de euro, sumă care corespunde valorii aurului nativ, mai ridicată decât cea a aurului prelucrat. La acesta se adaugă un prejudiciu material de 50.000 de euro, ca urmare a pagubelor provocate bunurilor.

„Valoarea istorică şi ştiinţifică a acestor piese este considerată inestimabilă”, a subliniat procurorul.

Anchetatorii Brigăzii pentru reprimarea banditismului (BRB) au constatat că două uşi fuseseră tăiate cu un polizor. În galeria de mineralogie, vitrina care adăpostea pepitele fusese spartă cu ajutorul unui arzător cu gaz, descoperit în apropiere. La faţa locului au mai fost descoperite un polizor, o şurubelniţă, trei butelii de gaz folosite la alimentarea arzătorului, precum şi câteva fierăstraie.

Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere a arătat că o singură persoană a pătruns prin efracţie în muzeu, puţin după ora 1:00 dimineaţa, şi a părăsit locaţia în jurul orei 4:00, după ce a supravegheat îndelung zona din jur, a explicat Beccuau.

Investigaţiile telefonice au arătat că persoana în cauză a părăsit Franţa încă din 16 septembrie şi se pregătea să revină în China.

La momentul arestării, ea a încercat să scape de fragmente de aur topit, cu o greutate de aproape 1 kilogram.

Ancheta este în desfăşurare, în special pentru a stabili ce s-a întâmplat cu pepitele furate şi pentru a identifica eventuali complici, a adăugat procurorul.