Jaqueline Cristian, una dintre jucătoarele de tenis importante ale României.
Jaqueline Cristian / Sursa foto: Credit line: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Jaqueline Cristian, pe cel mai bun loc din carieră în clasamentul WTA Live

Sportz21 Oct • 719 vizualizări 0 comentarii

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Tokyo, iar victoria îi asigură jucătoarei din România o urcare de trei locuri în ierarhia WTA Live, până pe locul 39, cel mai bun al carierei.

În ierarhia Live, Jaqueline are 1324 de puncte și se află pe locul 39, cea mai bună clasare din carieră. Un salt de trei locuri față de clasamentul dat publicității în cursul zilei de luni.

Victoria cu Alina Charaeva, scor 6-2, 6-3, de la WTA 500 Tokyo, i-a adus jucătoarei din România un cec în valoare de 15.700 de dolari și 60 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

În turul doi, Cristian va evolua cu favorita numărul trei, rusoaica Ekaterina Alexandrova.

Reamintim că după foarte mult timp, România are în prezent două jucătoare printre primele 50 ale lumii: Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.

