Președintele Poloniei respinge oferta guvernului de a participa la întâlnirea sa cu Donald Trump la Casa Albă, ridicând temerile unor divergențe la Varșovia în politica externă

Președintele Karol Nawrocki, care este aliniat cu opoziția de dreapta din Polonia, se îndreaptă spre Casa Albă pentru o întâlnire cu președintele Donald Trump fără niciun reprezentant al guvernului în delegația sa, relatează Notes from Poland.

Ministerul de externe al Poloniei afirmă că acest lucru contravine practicii anterioare a președinților, care nu fac parte din guvern, de a include pe cineva din minister în vizitele la Washington, având în vedere că guvernul este responsabil pentru politica externă.

Cu toate acestea, șeful cancelariei lui Nawrocki, Zbigniew Bogucki, neagă că acest lucru s-a întâmplat întotdeauna în trecut. El spune că nimeni din ministerul de externe nu a fost invitat deoarece guvernul are relații proaste cu Washingtonul și s-a „făcut de rușine” cu comentarii critice la adresa lui Trump în trecut.

Nawrocki, care a preluat funcția la începutul lunii trecute, va fi la Washington miercuri pentru prima sa călătorie în străinătate ca președinte. În timpul campaniei sale electorale, a fost susținut de Trump, cu care s-a întâlnit în Biroul Oval și al cărui consilier pentru securitate națională a vizitat Polonia pentru a-i îndemna pe polonezi să-l voteze pe Nawrocki.

Luni, Wirtualna Polska, un important site de știri, a fost primul care a relatat că Nawrocki, care s-a confruntat în mod regulat cu guvernul mai liberal și pro-Uniunea Europeană, a încălcat tradiția neinvitând pe nimeni din cadrul ministerului de externe să se alăture delegației sale.

„Până acum, practica a fost ca un reprezentant al ministerului de externe să participe la întâlnirile președintelui”, a declarat ministerul pentru Wirtualna Polska, spunând că acesta a fost și cazul pe vremea când predecesorul lui Nawrocki, Andrzej Duda, care era, de asemenea, aliniat cu opoziția, era în funcție.

Ministerul de externe a declarat că s-a oferit să trimită pe cineva să se alăture lui Nawrocki la Washington, sugerând chiar pe însuși ministrul de externe Radosław Sikorski, „dar biroul președintelui nu a răspuns”.

Miercuri, Bogucki a confirmat pentru Polskie Radio că nimeni din cadrul guvernului nu se va alătura călătoriei. Acest lucru, a spus el, se datorează faptului că Nawrocki dorește să „restaureze relații bune cu SUA, ceea ce lipsește acestui guvern”. „Acești oameni s-au făcut de rușine”, a adăugat el, referindu-se la comentariile critice la adresa lui Trump făcute de personalități precum Sikorski și prim-ministrul Donald Tusk înainte ca președintele SUA să revină în funcție anul acesta.

Bogucki a adăugat că „nu există un astfel de obicei” ca președinții să aducă pe cineva din guvern cu ei la Casa Albă. El a susținut că, în trecut, uneori „cineva din ministerul [de externe] era acolo, dar la fel de des nu era”.

Sikorski va fi, de fapt, în SUA în același timp cu Nawrocki, vizitând Miami pentru discuții cu omologul său american, Marco Rubio, cu care va înmâna împreună Premiul de Solidaritate Lech Wałęsa unei figuri a opoziției cubaneze.

Bogucki a criticat, de asemenea, o scrisoare recentă trimisă de ministerul de externe lui Nawrocki, în care îl sfătuia cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump. Conținutul scrisorii a fost divulgat publicației media Kanał Zero săptămâna trecută.

În document, ministerul l-a sfătuit pe președinte să evite orice angajamente privind achizițiile ulterioare de arme poloneze din SUA, să nu declare sprijinul pentru ca o companie americană să fie contractorul pentru o a doua centrală nucleară planificată în Polonia și să evite discuțiile despre planurile guvernului pentru o nouă taxă digitală.

Bogucki a spus că este „bizar” ca un guvern care are relații atât de proaste cu Washingtonul să „încerce să dicteze ce ar trebui și ce nu ar trebui să spună președintele”. Purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, Rafał Leśkiewicz, a spus, de asemenea, că scrisoarea ar trebui „tratată ca o glumă”.

„Dacă partea americană ridică această problemă [a unei taxe digitale], președintele [Nawrocki] va răspunde cu siguranță în mod corespunzător”, a adăugat Bogucki. Trump a amenințat cu sancțiuni punitive împotriva țărilor care introduc astfel de taxe, ceea ce ar afecta în special firmele tehnologice americane.

Ca răspuns la dispută, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe, Paweł Wroński, a avertizat că „nu pot exista două politici externe care să servească unei singure țări”. Cu toate acestea, el a adăugat că „îi urăm președintelui Nawrocki succes în timpul vizitei sale la Washington”. Luni, Tusk s-a întâlnit și cu Nawrocki înaintea vizitei la Casa Albă pentru a discuta opiniile guvernului. Prim-ministrul a declarat că, deși „nu dorește să impună nicio agendă”, „i-a confirmat președintelui că recomandările guvernului rămân în vigoare”.

Între timp, Sikorski a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care a subliniat că principalele sugestii ale guvernului către Nawrocki au fost să „i explice lui Trump adevăratele intenții ale lui Putin în Ucraina” și să „evite o reducere a forțelor militare americane din Europa, și în special din Polonia”.

Constituția Poloniei prevede că guvernul „va conduce afacerile interne și politica externă a Poloniei” și că „președintele va coopera cu prim-ministrul și ministrul competent în ceea ce privește politica externă”.

Alegerea lui Nawrocki a stârnit îngrijorări că eficiența Poloniei pe scena internațională va diminua din cauza conflictului său cu guvernul, care l-a determinat deja să respingă o serie de proiecte de lege adoptate de majoritatea aflată la putere în parlament.

Aceste îngrijorări au fost amplificate luna trecută, când niciun reprezentant polonez nu a fost invitat să se alăture altor lideri europeni care îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la discuțiile cu Trump.