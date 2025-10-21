O copie rară a Declaraţiei de Independenţă a SUA va fi expusă la Londra

O copie rară a Declaraţiei de Independenţă a SUA va fi expusă la Londra în cadrul unei expoziţii pe tema naşterii naţiunii americane, transmite marţi agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Expoziţia va fi organizată la Arhivele Naţionale din Kew, sub denumirea „Revolution 250: The Making Of The USA” şi va include documente rare printre care şi un print Dunlap a Declaraţiei de Independenţă, Legea Ceaiului (Tea Act) care a dus la constituirea Boston Tea Party şi Tratatul de la Paris care a pus capăt Războiului de Independenţă şi a dus la recunoaşterea Statelor Unite ale Americii de către Marea Britanie.

Printurile Dunlap sunt primele printuri oficiale ale Declaraţiei de Independenţă şi poartă numele lui John Dunlap, care deţinea tipografia unde au fost tipărite. Se crede că doar 200 de printuri Dunlap ale Declaraţiei de Independenţă au fost tipărite.

În 2009, unul dintre aceste documente, în stare perfectă, a fost găsit între ale documente ale Arhivelor Naţionale de către un anticar american care desfăşura o activitate de cercetare.

Un alt print Dunlap a fost găsit la un târg de vechituri în 1989 şi a fost vândut la licitaţie în anul 2000 pentru 8,14 milioane de dolari.

Printul Dunlap care va fi expus la Kew în luna mai a fost tipărit la Philadelphia la 4 iulie 1776.

„Revolution 250 va explora două decenii pivotale care au reconfigurat lumea, urmărind creşterea şi prăbuşirea puterii britanice în America. În centrul său se va afla Declaraţia de Independenţă de la 4 iulie 1776, un document care a schimbat istoria”, a declarat Sean Cunningham, istoric şi curator al Arhivelor Naţionale.

Trei printuri Dunlap sunt păstrate la Arhivele Naţionale.

„În acest an important, suntem încântaţi să putem prezenta documentele unice din colecţia noastră pentru a explora naşterea a ceea ce cunoaştem acum ca Statele Unite ale Americii”, a declarat şi Saul Nasse, director executiv al Arhivelor Naţionale.

Expoziţia „Revolution 250: The Making Of The USA” va fi inaugurată la 23 mai 2026 şi va putea fi vizitată până la 29 noiembrie 2026, la Arhivele Naţionale din Kew, în sud-vestul Londrei.