Primarul Londrei ripostează după „dezinformarea” lui Donald Trump: infracțiunile violente au scăzut în Londra / În ultimele 12 luni s-au înregistrat cu aproape 9.000 mai puține infracțiuni violente

Primarul Londrei Sadiq Khan a acuzat politicienii care „răspândesc informații eronate” cu privire la siguranța în capitală, noile date arătând că numărul infracțiunilor violente care au dus la rănire a scăzut în fiecare cartier în ultimul an, relatează The Independent.

Cifrele primarului, care compară cele 12 luni care s-au încheiat în august cu cele 12 luni anterioare, au arătat că, în perioada respectivă, au existat cu 8 749 mai puține infracțiuni care au dus la rănirea cuiva – o scădere de aproape 12 % – în întreaga capitală. Deși toate cele 32 de districte au înregistrat o reducere, Havering din estul Londrei a înregistrat cea mai mare scădere, acest tip de infracțiune scăzând cu 16,3 %, urmat de Enfield din nordul Londrei, unde a scăzut cu 16,1 %.

Greenwich a înregistrat cea mai mică scădere, cu 4,3 %, urmată de Kensington și Chelsea, cu o scădere de 4,6 %. Primarul Sir Sadiq Khan a declarat: „Am văzut o serie de politicieni, de aici și din întreaga lume, vorbind de rău despre Londra și răspândind informații eronate cu privire la criminalitatea și siguranța în capitală.

„Dovezile sunt clare: abordarea noastră de combatere a criminalității și a cauzelor sale complexe funcționează. Aceasta reduce violența în întreaga capitală.”

La începutul acestei luni, președintele american Donald Trump l-a acuzat pe Sir Sadiq că face o „treabă groaznică”, adăugând că „criminalitatea în Londra este la cote maxime”. Sir Sadiq a continuat: „Infracțiunile violente cu răniri sunt în scădere în toate cartierele Londrei, iar acest lucru este o dovadă a muncii incredibile a polițiștilor noștri curajoși – care arestează peste 1 000 de suspecți suplimentari în fiecare lună și rezolvă infracțiunile care implică victime la o rată dublă față de cea de acum un an.

„Acest lucru este alături de activitatea de prevenire în comunitățile noastre, condusă de unitatea de reducere a violenței din Londra, care a oferit peste 450 000 de oportunități și activități pozitive pentru a abate tinerii de la violență și exploatare. „Un singur deces și o singură infracțiune vor fi întotdeauna prea multe și de aceea lucrez cu partenerii și cu guvernul pentru a ne baza pe aceste progrese și pentru a ne spori eforturile colective de a reduce fiecare infracțiune, indiferent de locul în care are loc în marea noastră capitală, pentru a oferi o Londră mai sigură pentru toată lumea.”

Potrivit biroului primarului, numărul total de omucideri din Londra este la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, rata din capitală fiind mai mică decât cele din Paris, Bruxelles, Berlin, Madrid și toate marile orașe americane.

Rata omuciderilor a scăzut cu 17 % în perioada de 12 luni până în luna iunie a acestui an, comparativ cu perioada de 12 luni până în luna mai 2016. Analiza datelor Biroului Național de Statistică, înregistrate în perioada de 12 luni până în luna martie a acestui an, a arătat că londonezii sunt mai puțin predispuși să fie victime ale infracțiunilor cu violență (26,4 infracțiuni la 1 000 de locuitori) decât locuitorii din restul Angliei și Țării Galilor (31,9 infracțiuni la 1 000 de locuitori). Comisarul adjunct al Poliției Metropolitane, Rachel Williams, a declarat: „Violența cu răniri a scăzut în fiecare cartier – un semn clar că abordarea noastră face diferența.

Omuciderile se află acum la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, infracțiunile violente soldate cu răniri au scăzut, iar descărcările de arme de foc sunt mai puțin de jumătate decât erau în urmă cu șapte ani. „Îi vizăm pe cei mai periculoși indivizi, destructurăm rețelele criminale și investim în prevenire pentru a-i proteja pe cei mai expuși riscului.

Acesta este motivul pentru care mai puțini oameni sunt răniți, mai puține vieți sunt pierdute, iar Londra devine un oraș mai sigur. „Nu ne vom opri până când fiecare londonez nu se va simți în siguranță, oriunde locuiește, lucrează sau merge la școală. Ne angajăm să ascultăm, să învățăm și să îmbunătățim, astfel încât progresul nostru să nu fie doar susținut, ci și accelerat.”

Conservatorii au respins sugestia că Londra este mai sigură. Secretarul de interne din umbră Chris Philp a declarat: „Sadiq Khan pare să fie singura persoană care crede că nu există o problemă de criminalitate în Londra. „El își alege cifrele și speră că londonezii vor uita realitatea că infracțiunile cu cuțitul au crescut cu 86% în timpul mandatului său, oprirea și căutarea s-au prăbușit cu mai mult de jumătate, iar Londra reprezintă acum aproape jumătate din toate jafurile cu cuțitul din Anglia.

„Sub acest primar laburist, infractorii știu că șansele sunt în favoarea lor. Doar unul din 20 de jafuri este rezolvat, tot mai puțini infractori sunt închiși și peste o mie de ofițeri de poliție au fost eliminați din Poliția Metropolitană, Sir Mark Rowley avertizând cu privire la alte pierderi în acest an. „Londonezii nu se simt mai în siguranță pentru că Londra nu este mai în siguranță. Laburiștii sunt slabi în ceea ce privește criminalitatea, blânzi cu infractorii și prea speriați pentru a se confrunta cu realitatea de pe străzile noastre. Este timpul ca guvernul laburist și primarul laburist să se trezească și să se controleze, sau să se dea la o parte.”