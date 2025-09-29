Zelenski, după alegerile din Moldova: Activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde teren / Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat-o pe lidera de la Chișinău, Maia Sandu, după victoria forțelor pro-UE în alegerile parlamentare din Republica Moldova, pe fondul tentativelor Rusiei de a destabiliza această țară.

“Am discutat cu președintele Moldovei, @sandumaiamd

M-am bucurat să o felicit pe Maia pentru această victorie foarte importantă și să îi urez succes.

Aceste alegeri au demonstrat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde teren, în timp ce Moldova câștigă în Europa. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important că Moldova s-a apărat eficient împotriva amenințărilor, împreună cu toți cei care au ajutat-o.

Noi susținem întotdeauna Moldova. Vom continua să colaborăm. Vom depăși împreună provocările și vom construi un viitor în care popoarele noastre să aibă perspective solide – în materie de securitate, economie și, prin urmare, în viața socială”, a scris Zelenski, pe rețeaua socială X.

I spoke with President of Moldova @sandumaiamd. I was glad to congratulate Maia on a very important victory and wish her success. These elections showed that Russia’s destabilizing activity loses, while Moldova in Europe wins. Russian subversion, constant disinformation – none… pic.twitter.com/L7yDT8Bq4v — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2025



PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova de duminică. Moldovenii și-au ales noul Legislativ într-un scrutin cu miză crucială pentru viitorul și traseul pe care îl va urma Republica Moldova, scindată între Rusia tot mai agresivă și amenințătoare și posibilitatea de aderare la Uniunea Europeană.

După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate,