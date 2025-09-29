Peste 1000 de victime ale masacrului nazist de la Babyn Yar din 1941 au fost identificate de la debutul invaziei rusești a Ucrainei în 2022

O mie treizeci și una de victime neidentificate anterior ale masacrului comis de naziști de la Babyn Yar din 1941 au fost numite, a anunțat Centrul Memorial al Holocaustului de la Babyn Yar în cadrul unor ceremonii simultane organizate în onoarea lor la Ierusalim și în Ucraina, relatează Jerusalem Post.

Cercetările efectuate în ultimii trei ani împreună cu parteneri precum Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului au adăugat victimele recent identificate la baza de date care conține 29.732 de nume, din totalul de 33.771 de evrei executați de naziști prin împușcare într-o râpă din suburbiile capitalei Kiev.

În aceeași perioadă, alte 2.000 de înregistrări au fost corectate, fiind clarificate detalii precum vârsta, adresa, legăturile familiale, profesia și circumstanțele morții.

Conform statisticilor Centrului Memorial, 301 dintre victime erau sugari, iar alte 5.363 erau copii și adolescenți. Cel mai tânăr evreu ucis avea trei zile, iar cel mai în vârstă 104 ani. Vârsta a 5.865 dintre victimele masacrului înfăptuit de naziști era necunoscută.

Pentru echipa Centrului Memorial, acest adevăr este dezvăluit prin readucerea în atenție a numelor victimelor din Babyn Yar, care fuseseră uitate. Fiecare nume arată amploarea tragediei și impactul devastator al acesteia asupra generațiilor – Holocaustul și războaiele care au urmat”, a declarat Anna Furman, directorul general al Centrului Memorial, într-o declarație.

„În spatele fiecărui nume rostit vedem poezii nescrise, muzică neinterpretată, descoperiri nefăcute și copii nenăscuți. Fiecare destin contează și are puterea de a schimba lumea. Aceste descoperiri au valoare istorică: ele redau memoria celor cărora le-a fost negată și ne reamintesc că răul are un sfârșit.” a mai spus ea.

Masacru de proporții

Babyn Yar sau Babi Yar cum mai este cunoscut – a devenit un sinonim pentru barbaria nazistă din prima fază a războiului împotriva Uniunii Sovietice, execuția sumară prin împușcare a peste un milion de evrei ce locuiau în teritoriile ocupate de trupele germane și aliații lor, printre care și România condusă de Ion Antonescu, numit și Holocaustul prin gloanțe.

La ceva mai mult de o săptămână după ocuparea capitalei Ucrainei sovietice de către naziști, pe 28 septembrie 1941 autoritățile de ocupație au emis un ordin către toți locuitorii evrei ai Kiev-ului, prin care erau convocați la gara feroviară.

Evreii, în majoritate covârșitoare femei, copii și bătrâni, pentru că bărbații tineri fuseseră în general incorporați în Armata Roșie, au fost duși la o râpă din suburbiile capitalei. Acolo unități SS din Einsatzgruppe C comandate de Standartenfuhrer Paul Blobel au executat prin împușcare un număr de 33.771 de evrei.

Execuțiile au avut loc în două zile, 29 și 30 septembrie 1941 într-o perioadă de 36 de ore, în ajunul Yom Kippur – Ziua ispășirii păcatelor – cea mai mare sărbătoare religioasă evreiască.

Ulterior, naziștii au încercat să acopere acest genocid și au ordonat unor evrei din lagăre de concentrare să ardă cadavrele și să macine osemintele rămase în râpă. Babyn Yar a rămas un loc de execuție unde naziștii au ucis prizonieri de război și romi. Unele estimări vorbesc despre 100.000 de morți la Babyn Yar, dar numărul exact nu va putea fi niciodată știut.

După război, Blobel a fost judecat în 1947 la Nuernberg pentru crime împotriva umanității, condamnat la moarte și executat. La Kiev a avut loc în 1946 un proces al unora dintre executanții germani ai genocidului de la Babi Yar, care au fost găsiți vinovați, condamnați la moarte și spânzurați în public la Kiev.

Dar după această fază a retribuției, peste masacrul de la Babyn Yar s-a așternut tăcerea. Autoritățile sovietice au încercat să mușamalizeze dimensiunile genocidului și au început să deverseze în râpa de la Babyn Yar deșeuri industriale, care în urma unor ploi torențiale au deversat pe 13 martie 1961 cantități enorme de mâl în cartierul Kurenivka, o suburbie a capitalei Kiev, provocând inundații catastrofale și cauzând moartea unui număr estimat de circa 1.500 de locuitori. Aceasta a fost numită “Răzbunarea Babyn Yar”.

După independența Ucrainei în 1991 pe locul masacrului de la Babyn Yar a fost ridicat în monument în memoria victimelor. Într-un atac rusesc cu rachete din 1 martie 2022 clădirea unui muzeu care încă nu fusese dată în funcțiune a fost afectată de un incendiu.

Masacrul de la Babyn Yar nu este cel mai mare înfăptuit de naziști și aliații lor în timpul Holocaustului prin gloanțe. La Bogdanovca în Transnistria ocupată de România lui Antonescu a avut loc în perioada 21 decembrie 1941 – 8 ianuarie 1942 un masacru în care au fost uciși circa 48.000 de evrei. Execuțiile au avut loc într-o râpă de malul râului Bug, sub comanda locotenet-colonelului de jandarmi, prefectul județului Golta, Modest Isopescu, executanții fiind jandarmi români, polițiști auxiliari ucraineni și etnici germani din Transnistria.