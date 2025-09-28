Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari Statelor Unite pentru acordul tarifar, așa cum sugerează Trump, afirmă un consilier de rang înalt

Coreea de Sud nu poate plăti 350 de miliarde de dolari în avans, așa cum a sugerat președintele Donald Trump într-un acord privind reducerea tarifelor, și caută o soluție alternativă, a declarat sâmbătă un consilier prezidențial de la Seul, potrivit Reuters.

După o înțelegere de principiu dintre liderii celor două țări, în iulie, pentru reducerea tarifelor americane de la 25% la 15% — pe care Trump le impusese anterior — Coreea de Sud a anunțat că suma de 350 de miliarde de dolari va fi oferită sub formă de împrumuturi, garanții de împrumut și capital propriu.

Trump a declarat însă săptămâna aceasta că Seulul ar trebui să plătească investiția „în avans”, în ciuda avertismentelor sud-coreene că un asemenea efort financiar ar putea arunca a patra economie a Asiei într-o criză financiară.

„Poziția noastră nu este o tactică de negociere, ci, obiectiv și realist, nu este un nivel pe care să îl putem susține”, a declarat consilierul pentru securitate națională al Coreei de Sud, Wi Sung-lac, la postul Channel A News. „Nu putem plăti 350 de miliarde în numerar”, a spus el.

Coreea de Sud, care s-a angajat în iulie să investească 350 de miliarde de dolari în proiecte din SUA, s-a opus cererilor americane de a avea control asupra fondurilor, iar oficialii sud-coreeni spun că negocierile pentru formalizarea acordului comercial sunt blocate.

Joi, Trump a lăudat sumele despre care a spus că tarifele sale aduc bani în Statele Unite: „Avem în Japonia 550 de miliarde, Coreea de Sud 350 de miliarde. Asta în avans.”

Săptămâna trecută, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat pentru Reuters că, fără măsuri de protecție, precum un swap valutar, economia țării, care are rezerve valutare de 410 miliarde de dolari, ar intra într-o criză dacă ar fi forțată să facă o astfel de plată uriașă.

Wi, principalul consilier pe securitate al lui Lee, a subliniat că nimeni nu ar contesta poziția Coreei de Sud privind fezabilitatea sumei, dacă aceasta ar fi solicitată ca plată integrală și imediată.

„Discutăm alternative”, a adăugat el, menționând că Seulul vizează summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), pe care Coreea de Sud îl va găzdui luna viitoare și la care Trump este așteptat să participe, pentru a finaliza acordul comercial cu Washingtonul.