FOTO&VIDEO Proteste ale studenților în mai multe orașe din țară, organizate de ANOSR/ Primul a fost Cluj Napoca, cu câteva sute de participanți: „Tăiați din corupție, nu din educație”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) organizează luni alături de organizațiile studențești membre, proteste

în mai multe orașe „împotriva măsurilor de austeritate impuse de către Guvernul

României în ultimul an prin O.U.G. 156/2024 și Legea nr. 141/2025”.

Primii care au ieșit în stradă sunt studenții din Cluj Napoca, între 200 și 400 de participanți (potrivit datelor EduPedu, care citează ANOSR).

„Începerea anului universitar este marcată de proteste studențești, care se desfășoară cu scopul de a face cunoscute inechitățile impuse în educație prin măsurile guvernanților din ultimul an. Studenții se mobilizează pentru a accentua necesitatea de a se reveni la deciziile din ultimul an care le afectează parcursul universitar, precum limitarea facilităților la transportul feroviar, reducerea substanțială a fondului de burse, limitarea perioadei acordării burselor doar pe perioada activității didactice și eliminarea dreptului studenților de la taxă de a

putea beneficia de acest sprijin”, transmite alianța organizațiilor de studenți.

Programul anunțat al protestelor:

– București – ora 16:00, Piața Victoriei

– Cluj-Napoca – ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii

– Iași – ora 13:00, în Piața Unirii

– Galați – ora 18:00, în fața Prefecturii

– Suceava – ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității ,,Ștefan cel Mare”

din Suceava

– Alba Iulia – ora 13:30, Piața Cetății

– Sibiu – ora 16:00, Piața Mare

– Baia Mare – ora 10:00, în fața Centrului Universitar Nord

– Timișoara – Autoritățile locale au respins cererile inițiale, revenim cu detalii

Studenții din toată țara își „exprimă nemulțumirea în stradă împotriva unor măsuri impuse fără consultarea lor, fără estimarea impactului social și fără a înțelege efectele negative care se vor resimți în întregul sistem de învățământ.”

(Știre în curs de actualizare)

Galerie foto Cluj Napoca: